"Lance va essayer d'être là pour la première course" - Drugovich

Thibaud Comparot

Vendredi 24 Février 2023 19:56

Blessé, Lance Stroll espère toujours pouvoir courir le week-end prochain à Bahreïn.

Cependant, lors de l'unique test de pré-saison qui s'est déroulé cette semaine sur le même circuit, le fils pilote canadien a été remarqué par son absence.

Aux côtés de son nouveau coéquipier Fernando Alonso, Stroll a été remplacé dans l'impressionnante nouvelle F1 d'Aston Martin par le réserviste de l'équipe et champion en titre de Formule 2 en titre, Felipe Drugovich.

Stoffel Vandoorne, autre réserviste d'Aston Martin, a admis cette semaine qu'en raison de ses engagements en Formule E, Drugovich est le favori pour remplacer Stroll lors du GP de Bahreïn qui ouvrira la saison.

Lorsque le Brésilien Drugovich, 22 ans, a été interrogé à ce sujet, il a répondu : "Tout dépend de Lance et de sa situation."

Cette "situation" n'est toujours pas claire, ni le Canadien ni Aston Martin ne détaillant l'étendue de ses blessures suite à un accident de vélo.

"Ouais, voilà le plus important", a répondu Drugovich lorsqu'il a été interrogé sur les rumeurs de poignet endommagé.

Cependant, la spéculation suggère que Stroll pourrait en fait avoir blessé ses deux poignets.

"Je pense qu'il est en train de se rétablir", a ajouté Drugovich. "C'est la seule bonne nouvelle que j'ai."

"Il se remet et il va essayer d'être là pour la course, c'est sûr. Mais l'équipe prendra la décision avant le début du week-end (de course)."

Le patron de l'équipe, Mike Krack, a décrit l'incident qui a mis Stroll sur la touche comme étant "mineur".

"Il a été blessé, et par précaution, nous avons décidé qu'il valait mieux attendre un peu", a-t-il déclaré.

Quant à la gravité de la blessure, Krack a ajouté : "C'est son affaire. Il s'est blessé à la main, au poignet, mais je ne vais pas entrer dans les détails."