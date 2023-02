De Vries a piqué le numéro de Sargeant et ce dernier a failli divulguer l'information

Thibaud Comparot

Vendredi 24 Février 2023 16:39

Logan Sargeant et Nyck de Vries ont fait leurs débuts en F1 cette semaine, le pilote américain se familiarisant avec sa nouvelle Formule 1.

Sargeant a fait les gros titres en étant l'un des pilotes les plus rapides lors des essais du vendredi, réalisant le deuxième meilleur temps de la séance du matin, avec le numéro 2 inscrit à l'avant de sa Williams.

Mais la recrue de l'année 2022 en Formule 2 avait espéré choisir l'emblématique numéro 3 pour sa première saison en F1, rendant ainsi hommage à la légende américaine de la course automobile Dale Earnhardt dont le téléfilm de 2004 s'intitule même 3 : The Dale Earnhardt Story.

Cependant, Daniel Ricciardo étant toujours impliqué en F1 en tant que pilote de réserve de Red Bull, ce numéro était pris et Sargeant a donc dû faire un autre choix.

Dans une interview accordée au podcast Feeder Series en décembre dernier, Sargeant a expliqué pourquoi il avait choisi le numéro 2, révélant que son autre numéro préféré était également pris, mais par un pilote dont le choix n'avait pas encore été rendu public.

Feeder Series a coupé cet extrait du podcast final afin de ne rien gâcher et d'éviter que Sargeant n'ait des ennuis pour avoir révélé le numéro 21 de De Vries avant que le Néerlandais ou AlphaTauri n'aient eu la chance de le promouvoir eux-mêmes.

Aujourd'hui, la vidéo a finalement été publiée, et Sargeant s'est rendu compte de son erreur - et de la fuite possible - pendant la discussion.

Dans le podcast complet, le rookie américain explique également comment il est retourné aux États-Unis après avoir perdu contre Piastri en F3 lors de la saison 2020.

Parmi les autres sujets amusants, il explique qu'il pense qu'on ne peut pas faire confiance aux personnes qui versent d'abord du lait dans leurs céréales et portent des chaussettes au lit !