Tost : Les critiques de De Vries ont été "un électrochoc"

Selon Franz Tost, directeur d'AlphaTauri, les critiques formulées par Nyck de Vries lors des essais d'Abu Dhabi ont été bénéfiques à l'équipe.

Bien qu'il ne compte qu'un seul Grand Prix de Formule 1 à son actif, Nyck de Vries est un bel atout pour AlphaTauri. L'année dernière, le champion de Formule 2 et de Formule E a pris le volant de cinq monoplaces de F1 différentes, dont quatre issues de la dernière génération.

Le Néerlandais avait donc la possibilité de faire des comparaisons au moment de tester l'AlphaTauri AT03 aux essais d'Abu Dhabi, après la fin de la saison 2022. Et ses critiques de la monoplace ont fait tirer la sonnette d'alarme à Faenza.

"Avec Nyck, nous avons eu la chance qu'il ait été en contact avec de nombreuses équipes et [piloté] de nombreuses voitures l'année dernière", a expliqué Franz Tost, le directeur d'équipe. "Nos ingénieurs ont eu un bon retour technique de sa part, surtout après le test d'Abu Dhabi où il a fait beaucoup de tours et où, heureusement, il s'est beaucoup plaint de la voiture. Ça a été un électrochoc pour les ingénieurs."

Ces critiques ont également été accompagnées d'"une longue liste de choses à faire", selon Tost. "J'ai aimé ça !" s'est exclamé l'Autrichien. "Et c'était tellement drôle, les ingénieurs voulaient argumenter que nos solutions étaient bonnes et je leur disais toujours : 'Regardez où nous sommes au championnat constructeurs.'"

Neuvième du championnat 2022, avec 35 points au compteur, AlphaTauri a bon espoir d'obtenir un meilleur classement cette année. L'expérience de De Vries devrait aider l'équipe à atteindre cet objectif, et son dirigeant s'attend à voir des résultats très rapidement.

"De Vries fait un très bon travail. Il est très expérimenté, vous voyez et vous sentez qu'il a 28 ans et qu'il a gagné beaucoup de courses et de championnats. Je pense qu'il sera capable de s'adapter à la F1 immédiatement. Je m'attends à ce qu'il soit performant dès les premières qualifications [de 2023]", a-t-il conclu.