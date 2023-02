Nico Rosberg, non vacciné, de retour dans le paddock F1 cette année

Thibaud Comparot

Samedi 25 Février 2023 16:33

Le champion du monde 2016 peut reprendre son rôle de consultant F1.

En 2022, Nico Rosberg était totalement absent du paddock de Formule 1. Et pour cause, le consultant de Sky Sports F1 et Sky Deutschland avait choisi de ne pas être vacciné contre le Covid-19, et les règles étaient strictes à ce sujet.

Mais cette année, la F1 a assoupli ses règles, autorisant les personnes non-vaccinées à déambuler à nouveau au sein du paddock.

À 37 ans, voilà donc Rosberg de retour dans l'univers qui l'avait sacré champion il y a déjà près de 7 ans.

L'Allemand rejoindra deux autres anciens pilotes sur la chaîne allemande, Ralf Schumacher et Timo Glock.

Sur la chaine britannique, il retrouvera entre autres Jenson Button et Damon Hill.

Rosberg ne sera pas présent sur tous les Grands Prix, loin de là. Sa présence est déjà assurée à Bahreïn, à Imola, en Grande-Bretagne, en Hongrie, à Monza et au Qatar.

Le champion 2016 retrouvera notamment son ancienne équipe, Mercedes, les deux parties se tenant toujours en haute estime depuis la retraite surprise du pilote fin 2016.