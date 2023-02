J-2 : Sainz reprend les rênes des tests, Hamilton en glisse

Thibaud Comparot

Vendredi 24 Février 2023 12:41

Carlos Sainz a terminé la séance du vendredi matin à Bahreïn avec le meilleur temps de la séance. Le pilote Ferrari a réalisé un chrono de 1.32.486, suivi de Logan Sargeant et Fernando Alonso. Yuki Tsunoda a fait le plus de kilomètres.

Red Bull Racing et Max Verstappen ont fait bonne impression lors de la première journée d'essais avant la saison 2023 de Formule 1. Le Néerlandais a eu la RB19 à sa disposition toute la journée et a utilisé ce temps pour inscrire à la fois le tour le plus rapide au tableau et le plus de kilométrage. Ferrari et Mercedes ont également réalisé de bonnes performances.

La deuxième journée d'essais sur le circuit international de Bahreïn a débuté - comme jeudi - à 8h00, heure française. Les pilotes qui étaient en action avant le déjeuner étaient Sergio Pérez, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Lando Norris, Zhou Guanyu, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda et Logan Sargeant.

Première minute de roulage

Le début de la séance a été calme. Les pilotes ont d'abord effectué plusieurs tours d'installation avec les "râteaux aéro" sur la voiture pour avoir une bonne idée de l'écoulement de l'air. Nous avons également vu un mélange de pneus tendres, de pneus moyens, de pneus durs et du pneu d'essai spécial de Pirelli. La première heure de la séance du matin s'est déroulée sans encombre. Par conséquent, il n'y a pas eu de drapeaux jaunes ou rouges. Après soixante minutes, c'est Magnussen qui était en tête de la feuille de temps avec un temps de 1.33.710. Le pilote Haas a également effectué le plus grand nombre de kilomètres avec 15 tours. Pérez et Ocon suivaient avec 14 tours. À ce stade, Sargeant était celui qui avait parcouru le moins de kilomètres. Il avait fait seulement huit tours lors de la première heure.

Aston Martin semble de nouveau en forme

En entrant dans la deuxième heure, c'est Sainz qui a resserré la feuille de temps. Le pilote Ferrari a été le premier à descendre sous les 1.33 avec un temps de 1.32.653, enregistrant le meilleur temps provisoire des journées d'essais. Peu de temps après, il a amélioré ce temps avec un 1.32.486. Alonso a également réalisé de belles choses dans l'Aston Martin. Avec un temps de 1.33.278, il est actuellement - comme jeudi à la fin de la journée - en deuxième position.

Hamilton, quant à lui, est entré en piste avec un nouveau modèle d'aileron avant. Cependant, le Britannique roulait avec les pneus d'essai de Pirelli, donc peu d'enseignements pouvaient en être tirés en termes de temps au tour. À la moitié de la séance, c'est Zhou qui détenait le deuxième temps. Le pilote Alfa Romeo et son 1.33.170, se positionnant devant Alonso.

Longs runs

La troisième partie de la séance a été largement dominée par les longs runs. Pratiquement tous les pilotes ont effectué un relais plus long avec des pneus médiums ou durs. Hamilton a eu quelques petits ennuis avec sa W14, sortant deux fois de la piste sans autre problème. Pérez a également bloqué ses roues à plusieurs reprises. Il a réalisé le sixième temps avec un 1.33.751. Alonso, quant à lui, était remonté à la deuxième place avec un temps de 1.32.969, mais a subi des dommages à son plancher. Cela a forcé l'Espagnol à rentrer au stand.

J-2 des essais hivernaux de Bahreïn: Classement des pilotes

1. Sainz 1.32.486

2. Sargeant 1.32.549

3. Alonso 1.32.969

4. Zhou 1.33.170

5. Magnussen 1.33.442

6. Ocon 1.33.490

7. Perez 1.33.751

8. Hamilton 1.33.954

9. Norris 1.35.522

10. Tsunoda 1.35.708