Abiteboul avait prévenu Ricciardo : "Je t'ai dit de ne pas faire confiance à Zak"

Thibaud Comparot

Vendredi 24 Février 2023 12:04

Drive to Survive a révélé un échange très intéressant entre Daniel Ricciardo et Cyril Abiteboul. On y entend l'ancien directeur d'écurie rappeler à l'Australien qu'il aurait dû se méfier de Zak Brown, PDG de McLaren.

La cinquième saison de la série Drive to Survive sort aujourd'hui sur Netflix, et on sait maintenant qu'il y a pas mal de déclarations croustillantes cachées dans les dix nouveaux épisodes. On y voit notamment comment Cyril Abiteboul, ancien patron de l'équipe Renault, fait remarquer à Daniel Ricciardo, lors du week-end de course à Zandvoort, qu'il n'aurait pas dû faire confiance à Zak Brown, le patron de l'équipe McLaren.

Daniel Ricciardo est passé de chez Red Bull Racing à Renault à la fin de l'année 2018. Il était venu piloter aux côtés de Nico Hülkenberg. Cependant, le pilote au large sourire n'a pas obtenu du point de vue des performances ce qu'il cherchait. Il a donc décidé de changer à nouveau d'équipe après seulement deux saisons. Cette fois-ci, l'Australien est passé chez McLaren, devenant le voisin de garage du jeune Lando Norris. Cependant, ce mariage n'a pas été heureux. Bien que l'homme de Perth ait remporté le Grand Prix d'Italie en 2021, ses performances ont été décevantes. Il a donc été décidé de mettre fin à son contrat - qui courait jusqu'en 2023 - de manière anticipée après la saison dernière.

Tempête dans le paddock

McLaren a annoncé quelque temps plus tard la nomination d'Oscar Piastri pour remplacer Ricciardo, une recrue de 21 ans considérée par beaucoup comme l'un des plus grands talents du moment. La formation britannique a déclaré que les liens avec Ricciardo avaient été rompus d'un commun accord et que ce n'est qu'ensuite qu'elle cherchait un remplaçant, mais peu de temps après, il est apparu que Piastri se serait engagé bien avant que Ricciardo n'apprenne qu'il serait licencié. Le PDG de McLaren, Zak Brown, a été critiqué en conséquence.

Ricciardo avait été prévenu

Tout cela se passe dans la cinquième saison de Drive to Survive, avec un moment notable en particulier. Pendant le week-end de course à Zandvoort, Ricciardo est filmé en train de parler à son ancien directeur d'écurie chez Renault : Cyril Abiteboul. Il s'avère que le Français l'avait mis en garde à l'époque sur son passage chez McLaren : "Je t'avais dit de ne pas faire confiance à Zak."