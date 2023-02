Opinion : Drive to Survive Saison 5, l'affaire du budget Red Bull

Thibaud Comparot

Dimanche 26 Février 2023 16:06

Notre avis au sujet de la saison 5 de la série Netflix consacrée à la Formule 1.

Les caméras de Netflix ont à nouveau suivi les principaux acteurs de la F1 en 2022. Mais que vaut au sujet cette nouvelle saison de Drive to Survive ?

Sans grande surprise, oubliez tout aspect documentaire, comme à l'habitude. Malgré les réticences de Max Verstappen, qui avait refusé de participer à la saison précédente mais qui est bien de retour ici, Drive to Survive n'hésite pas à faire dire aux acteurs ce qui l'arrange et le montage continue de parfois poser question.

De nouveau, des rivalités sont inventées de toute pièce en interprétant d'une bien drôle de manière certaines bagarres en piste.

Et comme chaque année aussi, l'intérêt principal réside dans les images tournées en coulisse, celles auxquelles nous n'aurions pas accès sans les caméras bienfaitrices de Netflix.

L'avant-dernier épisode propose ainsi un focus sur l'écurie Red Bull au moment où elle apprend qu'elle a dépassé le plafond budgétaire 2021.

On peut notamment apercevoir Christian Horner, le directeur d'équipe, apprenant juste après le Grand Prix du Japon qui vient de couronner Verstappen que son équipe est accusée et risque fort d'être sanctionnée.

Mais ce sont les images qui suivent qui sont encore plus intéressantes, lorsque les autres directeurs d'équipes semblent s'unir face au clan autrichien.

On retiendra entre autres le "on parlait justement de toi" lancé par Mattia Binotto à Horner alors que l'Italien était en pleine discussion avec un certain Toto Wolff. Comme toujours, les coulisses politiques valent le détour.