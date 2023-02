Le "mini-perchoir" de Haas lui fera gagner 250'000 dollars sur l'année

Emmanuel Rolland

Vendredi 24 Février 2023 11:01

Haas s'est fait remarquer avec une installation réduite sur le muret des stands, qu'elle conservera tout au long de l'année pour une raison bien précise.

En plus des différentes nouveautés observées de près sur les nouvelles monoplaces de Formule 1 à l'occasion de la première journée d'essais de présaison à Bahreïn, c'est le muret des stands de l'écurie Haas qui a interpellé.

En effet, alors que les autres équipes ont installé un centre de contrôle classique, l'écurie Haas a choisi de ne disposer que d'une partie de son dispositif, avec trois sièges au lieu de six, à l'instar des équipements des écuries de disciplines inférieures comme en Formule 2 ou Formule 3.

Ce "mini-muret" sera utilisé par Haas non pas seulement pour la durée des seuls tests de Bahreïn, mais bien pour toute la saison, et ce pour une raison bien définie d'économie de budget, cette réduction d'installation devant permettre à l'équipe américaine d'économiser 250'000 dollars de frais de transport sur la saison.

"J'ai dit que si je devais rester à l'intérieur, ça ne me posait pas de problème"

"Lorsque vous devez gagner en efficacité, vous regardez dans tout", a expliqué Steiner à Motorsport.com. "Lorsque vous avez besoin d'argent pour investir dans le développement, parce que nous avons le plafond des coûts, où le mettez-vous ?"

"Vous mettez six personnes [sur le muret des stands], ou un quart de million sur les mises à jour de voiture ? Je sais ce que nous faisons. Et les gars ont eu cette idée, j'ai dit que si je devais rester à l'intérieur, ça ne me posait pas de problème non plus. Je n'ai pas besoin d'être là."

De fait, cette saison, seules trois personnes seront présentes sur le muret des stands chez Haas : le directeur sportif Peter Crolla, le directeur de l'ingénierie Ayao Komatsu, ainsi que le propriétaire de l'écurie, Gene Haas.

"Ils ont dit qu'avec trois sièges, nous pouvons couvrir ce que nous devons couvrir, et nous réorganisons", continue Steiner."

"Mais c'est surtout une économie pour mettre cet argent dans le développement parce que nous sommes au plafond des coûts."