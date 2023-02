"Change ta put*** de voiture" - Horner et Wolff explosent dans Drive To Survive

Thibaud Comparot

La saison 5 de Drive to Survive a une fois de plus offert des moments dignes des meilleurs films, dont le plus intéressant est l'affrontement entre Christian Horner et Toto Wolff.

Les deux directeurs d'équipe les plus en vue de la F1 s'affrontent de façon spectaculaire dans le deuxième épisode de la nouvelle saison, publié aujourd'hui par Netflix.

L'épisode - intitulé Bounce Back en référence aux problèmes de marsouinage dont a souffert la Mercedes W13 en 2022 - devient particulièrement pimenté lors d'une réunion des directeurs d'équipe.

Le marsouinage est à l'ordre du jour et Wolff lance un ultimatum à ses homologues, affirmant qu'ils ont tous une responsabilité dans les risques de sécurité posés par le marsouinage.

Wolff met en garde ses collègues directeurs d'équipe

"J'entends beaucoup de choses sur le marsouinage, des rumeurs dans la presse, des e-mails qui sont censés être envoyés", déclare Wolff à ses collègues directeurs d'équipe. "Je peux vous dire que vous jouez tous à un jeu dangereux. Si une voiture finit dans le mur parce qu'elle est trop rigide ou qu'elle talonne, vous êtes dans la merde et je ne vous lâcherais jamais."

À ce stade, Horner, normalement le showman ultime, demande en fait à éloigner la discussion des caméras de Netflix, mais Toto n'en a que faire. "Non, je m'en fiche. Si vous pensez qu'il s'agit d'un petit jeu et d'une performance, vous avez tout faux", répond Wolff.

La tension continue de monter lorsque Mattio Binotto, directeur de la Scuderia Ferrari, prend la parole pour dire à Toto qu'il n'appartient qu'à eux de trouver une solution au marsouinage de Mercedes.

"Toto, la sécurité est une question de responsabilité de l'équipe - système de freinage, système de direction, suspension - tout est question de sécurité."

Horner riposte à Wolff

Wolff s'agace ensuite un peu plus, admettant toutefois que Mercedes ne parvient pas à limiter un problème que d'autres ont réussi à éliminer, ou du moins à réduire : "Chacun de vous a fait quelque chose pour limiter le problème, félicitations."

C'est à ce moment que les choses deviennent officiellement hors de contrôle, car Horner entre en éruption, faisant écho aux mots de Binotto, mais de manière éminemment plus forte.

Le patron de Red Bull aboie : "Changez votre voiture ! Vous avez un problème, changez votre putain de voiture."

C'est un autre moment qui restera dans les mémoires de Drive To Survive et qui fera sans doute l'objet de milliers de mèmes sur les réseaux sociaux.

La rivalité entre Horner et Wolff est l'une des plus importantes de la F1. Elle a notamment explosé lors de la fameuse fin de la saison 2021 à Abu Dhabi.

C'est un récit qui va courir et courir, tant que ces deux équipes se disputeront les championnats en haut du classement. Qu'il continue longtemps...