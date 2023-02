Pierre Gasly : "La voiture réagit bien"

Thibaud Comparot

Vendredi 24 Février 2023 08:54

Pierre Gasly était satisfait de sa première matinée d'essais avec Alpine à Bahreïn.

Pierre Gasly a dressé jeudi un bilan positif de sa première journée passée au volant de l'Alpine A523. Le pilote français, auteur de 60 tours dans la matinée, estime que les bases solides sont posées pour la suite de la préparation et pour le début de sa saison.

"Les premières sensations me rendent heureux, on a réussi à exécuter l'essentiel de notre programme et la voiture réagit bien", a-t-il confié dans des propos relayés par Motorsport.com. "Il y a beaucoup de nouveaux paramètres et de nouvelles choses à apprendre pour moi avec ce changement d'équipe ; de nouveaux ingénieurs, une nouvelle voiture, un nouvel environnement, de nouvelles méthodes. Tout est nouveau et je dois m'habituer à ce nouvel environnement. Mais jusqu'à présent, je suis vraiment content de la manière dont l'équipe m'a accueilli et dont la préparation s'est déroulée."

"On n'a pas vraiment recherché la performance, plutôt faire des tours et essayer d'avoir une lisibilité d'ensemble de la manière dont fonctionne la voiture et dont elle réagit aux directions prises, ainsi qu'identifier les faiblesses sur lesquelles travailler. Je suis plutôt heureux car c'était très évident pour moi, concernant l'équilibre de la voiture que je veux, la manière dont je veux l'améliorer, savoir quelles sont ses forces aussi. C'est toujours bien. Et la voiture réagit bien à ce que l'on change, ce qui est toujours bon signe pour dire que la voiture est bien née."

"Ce serait irréaliste de penser que je serai à 100% dès la semaine prochaine. Mais me connaissant, je sais que je vais redoubler d'efforts et que je serai proche de la limite. Je sens déjà que je peux comprendre la voiture assez rapidement. Il me faudra quelques week-ends pour être à 100% et pour que tout devienne automatique. Et pour que la manière de travailler avec mes ingénieurs deviennent plus familière, que l'on parle le même langage concernant l'équilibre de la voiture. Il faut un certain nombre de courses pour comprendre quel est exactement le type d'équilibre que j'aime. Ça va prendre quelques week-ends, mais je suis convaincu de pouvoir être tout de suite performant."