Vasseur évoque la principale différence de Ferrari

Thibaud Comparot

Samedi 25 Février 2023 14:30

Le remplaçant de Mattia Binotto à la tête de la Scuderia évoque le bouleversement qu'il a vécu durant l'hiver.

Passé en très peu de temps de Sauber à Ferrari durant l'intersaison, Frédéric Vasseur n'a évidemment pas refusé l'opportunité de diriger la plus mythique des écuries de Fomrule 1.

Le Français, autrefois grand patron d'ART Grand Prix dans les catégories juniores, était arrivé en F1 chez Renault avant de rebondir chez Sauber. Le voilà désormais à la tête de la grande Ferrari.

"Le délai d'adaptation fut évidemment très court", raconte Vasseur. "Je viens d'avoir à peine six semaines entre le jour de mon arrivée à Maranello et le premier jour des essais ici à Bahreïn."

"Et bien sûr, j'ai énormément de choses à assimiler, on parle là d'une très grande équipe. Mais mes premiers sentiments sont très positifs. La passion et l'enthousiasme sont là. Jusqu'à présent, tout va bien."

"En fin de compte, il n'y a pas tant de différences que ça entre chaque équipe. L'ADN d'une équipe de course est toujours à peu près le même. Tout le monde veut constamment s'améliorer et proposer un travail toujours meilleur."

"La grande différence, finalement, c'est la motivation, la passion tout autour de l'équipe. Le plan, lui, est le même. Quand vous êtes un compétiteur, vous êtes un compétiteur, quelle que soit l'équipe ou le pays où vous êtes."