Essais hivernaux J1 : Verstappen donne la cadence, Ferrari rebondit

Thibaud Comparot

Jeudi 23 Février 2023 17:50

Max Verstappen a impressionné au volant de sa Red Bull lors de la première journée des essais de pré-saison de la F1 à Bahreïn.

Le Néerlandais a été le plus rapide lors de la première séance de la journée et est allé encore plus vite lors de la seconde pour souligner les intentions de Red Bull avant la nouvelle saison.

L'excellent départ de Red Bull a été souligné par le fait que le seul problème notable a été une défaillance du vérin arrière lors d'un arrêt au stand dans la dernière heure de la journée.

Une autre session relativement fluide s'est déroulée sans interruption pendant la totalité des quatre heures et 15 minutes.

Comme il est normal pour le début d'une séance d'essais de l'après-midi, il n'y avait pas de précipitation pour prendre la piste, les équipes faisant encore des ajustements entre les pilotes - si les échanges ont été faits au déjeuner - ou profitant simplement de l'occasion pour changer de réglages.

Verstappen a été le premier pilote à entrer en piste 13 minutes après le début de la séance.

Le double champion du monde a franchi la barre des 1 minute 32 secondes tout en bouclant une tonne de tours, 157 !

Fernando Alonso était en grande forme pour sa première séance de la saison avec Aston Martin, terminant à seulement 0,029s de Verstappen après avoir pris le relais de Felipe Drugovich.

Charles Leclerc a remplacé Carlos Sainz, qui avait terminé la première séance pour Ferrari et a terminé dans un temps presque identique à celui de son coéquipier pour terminer quatrième de la journée.

Le Monégasque a connu un début de séance difficile, mais s'est repris sans dommage.

Lando Norris a remplacé Oscar Piastri, mais sa séance a commencé de la manière la plus difficile.

Le Britannique n'a bouclé que cinq tours au cours des deux premières heures, McLaren ayant été contraint de créer une solution temporaire à un problème autour des passages de roue à l'avant de la MCL60.

Lorsque Norris est entré en piste, la voiture s'est montrée relativement rapide, terminant la journée en cinquième position sur la feuille de temps.

Lewis Hamilton a terminé la journée en sixième position, sans que le constructeur de Brackley n'ait rumeur d'un quelconque problème.

Le rookie de Williams, Logan Sargeant, a terminé 10e. Nyck de Vries est arrivé en 13e position, avec Esteban Ocon en 17e position pour Alpine. Le constructeur français a été obligé de scotcher les supports de rétroviseurs d'Ocon pendant toute la séance.

Kevin Magnussen de Haas a été le plus lent de la journée, mais comme toujours avec les essais, les temps ne sont pas représentatifs avec les charges de carburant, les modes de moteur et les réglages inconnus, ainsi que la présence de pneus prototypes Pirelli.

Classement complet du premier jour des essais de pré-saison à Bahreïn

1. Max Verstappen [Red Bull] - 1:32.837 - 157 tours

2. Fernando Alonso [Aston Martin] - +0.029sec - 60 tours

3. Carlos Sainz [Ferrari] - +0.416s - 72 tours

4. Charles Leclerc [Ferrari] - +0.430s - 64 tours

5. Lando Norris [McLaren] - +0.625s - 40 tours.

6. Lewis Hamilton [Mercedes] - +0.671s - 83 tours

7. Alex Albon [Williams] - +0.834s - 74 tours.

8. Zhou Guanyu [Alfa Romeo] - +0.886s - 67 tours

9. George Russell [Mercedes] - +1.337s - 69 tours

10. Logan Sargeant [Williams] - +1.487s - 75 tours

11. Nico Hulkenberg [Haas] - +1.587s - 51 tours

12. Valtteri Bottas [Alfa Romeo] - +1.721s - 71 tours

13. Nyck de Vries [AlphaTauri] - +1.722s - 85 tours.

14. Felipe Drugovich [Aston Martin] - +1.727s - 40 tours.

15. Yuki Tsunoda [AlphaTauri] - +1.834s - 46 tours.

16. Pierre Gasly [Alpine] - +1.985s - 60 tours

17. Esteban Ocon [Alpine] - +2.034s - 53 tours

18. Oscar Piastri [McLaren] - +2.051s - 52 tours.

19. Kevin Magnussen [Haas] - +2.250s - 57 tours.