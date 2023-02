Marko révèle que la RB19 a perdu du poids : "Une solide performance d'équipe"

Thibaud Comparot

Le Dr Helmut Marko attire l'attention sur le poids de la RB19 et se réjouit que l'équipe de F1 autrichienne ait pu faire en sorte que le poids minimum soit respecté cette année.

Au début de 2022, la RB18 était encore trop lourde, mais ce problème ne se posera pas cette saison.

Le poids minimum est un sujet brûlant en F1. Cette année, le poids minimum est de 798 kg et toutes les équipes ne sont pas encore au niveau. Afin d'économiser le plus de poids possible, plusieurs équipes ont choisi d'atténuer la couleur de la voiture cette année. Par conséquent, de nombreuses voitures sont de couleur noire cette année, afin d'essayer de gagner du poids.

La Red Bull RB19

Max Verstappen a piloté lors de la session matinale de la première journée d'essais et est de retour dans la voiture pour la session de l'après-midi. Helmut Marko a expliqué à Auto Motor und Sport les différences de la RB19 par rapport à la RB18. "Nous sommes à la limite du poids. C'est une bonne performance de l'équipe, si vous pensez à quel point nous étions au-dessus l'année dernière", explique l'Autrichien avec enthousiasme.

Cela signifie que la RB19 n'a pas besoin de s'amincir en début de saison, un souci de moins pour l'écurie de Milton Keynes.

La première matinée de séance d'essais est terminée et Marko est satisfait de ce qu'il a vu. "C'est presque effrayant de voir à quel point nous étions prêts avec la nouvelle voiture cette année et à quel point tout s'est déroulé sans problème jusqu'à présent", se réjouit Marko.

Un départ sans faute est ce que toute équipe espère et pour Red Bull Racing, qui aborde la nouvelle année en tant que champion en titre, les enjeux sont élevés en 2023.