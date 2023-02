Bottas dévoile un casque "coupe mulet" pour les essais de la F1

Thibaud Comparot

Jeudi 23 Février 2023 17:31

Les essais de la F1 sont enfin arrivés et certains pilotes s'amusent un peu plus que d'autres au moment de prendre le volant de leur F1 pour la saison 2023.

C'est le cas de Valtteri Bottas, qui a montré son dernier modèle de casque qu'il utilisera seulement cette semaine.

Sur le compte Twitter d'Alfa Romeo, il a montré son fantastique nouveau design qui correspond à son "nouveau look", c'est-à-dire la coupe mulet qu'il arbore actuellement.

Le Finlandais a déclaré : "Je suis tellement fier de mon nouveau look que j'ai pensé qu'il faudrait le peindre sur un casque, alors mon casque est peint par Daniel et conçu par Tiffany, il célèbre mon nouveau look - mais juste pour le test."

Daniel fait référence à Daniel Designs, avec qui Bottas a collaboré sur des casques dans le passé, ainsi qu'à Tiffany Cromwell, qui, en plus d'être une cycliste professionnelle et une ancienne olympienne, est également la compagne de Bottas.

Depuis qu'il a quitté Mercedes pour rejoindre Alfa, Bottas s'est appuyé sur son nouveau statut culte au sein de la Formule 1, ce design de casque est son dernier geste pour se faire aimer de ses fans de plus en plus nombreux.

Lorsqu'on lui a demandé, lors de la conférence de presse des pilotes, quel était le point fort de son hiver, Bottas a répondu : "Avoir la coupe mulet. Un grand moment de ma vie, probablement."