Ferrari fait rebondir sa SF23 à Bahreïn : le marsouinage est-il de retour ?

Thibaud Comparot

Jeudi 23 Février 2023 16:22

Charles Leclerc et Carlos Sainz ont probablement été surpris en subissant du marsouinage au volant de la nouvelle Ferrari. La SF-23 rebondit fortement sur al piste de Sakhir lors des essais hivernaux.

Il semble que le problème dont les équipes souffraient déjà l'année dernière, le " marsouinage ", soit revenu chez Ferrari. La SF-23 aux mains de Carlos Sainz a rebondi et cogné ce matin sur la piste à Bahreïn. Charles Leclerc rencontre actuellement le même problème cette après-midi.

Les journées d'essais hivernaux ont commencé en Formule 1. Elles donnent aux équipes et aux pilotes l'occasion de s'attaquer aux problèmes avant que la saison ne commence la semaine prochaine. Chez Ferrari, le marsouinage semble être revenu et l'écurie italienne va donc devoir s'employer à ce que les accrocs soient corrigés avant le départ de la première course.

Du marsouinage chez Ferrari

En raison de problèmes de droits d'auteur, nous ne pouvons pas montrer les images des rebonds, mais des vidéos des rebonds de la voiture de Sainz circulent sur les réseaux sociaux. La saison dernière, Mercedes a fait pression sur la FIA pour résoudre le problème. En réponse, la FIA a notamment suggéré de relever le plancher de quelques millimètres et des capteurs sont venus cartographier les rebonds.