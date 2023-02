Thibaud Comparot

Jeudi 23 Février 2023 14:58

Toto Wolff, patron de l'écurie Mercedes, est satisfait de la première séance d'essais au cours de laquelle George Russell a pris le volant de la W14. Le Britannique a finalement réussi à réaliser le cinquième meilleur temps, mais surtout, la W14 a bouclé 69 tours.

Mercedes a beaucoup souffert du marsouinage en 2022 et n'a donc pas pu travailler directement sur la vitesse de la W13. Tout cela devrait changer cette année et si la W14 semble rapide à première vue, il faudra le constater sur la piste. Les rebonds ne devraient pas apparaître chez Mercedes cette saison et chez RaceFans, le patron de l'équipe revient sur la première séance d'essais.

Matinée productive pour Mercedes

"Nous collectons beaucoup de données, parce que c'était important de faire des correctifs après l'année dernière et d'essayer différentes choses. Donc une première matinée productive", déclare Wolff. La corrélation entre ce que dit l'ordinateur de l'usine et ce que fait réellement la voiture sur la piste est extrêmement importante pour les équipes. L'année dernière, pendant les journées d'essais, Mercedes savait qu'elle avait des problèmes, car la voiture subissait beaucoup de marsouinage.

"La voiture rebondissait et les pilotes n'étaient pas vraiment en mesure de la conduire correctement. C'est donc très différent", affirme le patron de l'équipe.

Programme de préparation

Pour les journées d'essais, les équipes ont mis au point tout un programme et ce n'est pas différent chez Mercedes. "Je pense que nous avons maintenant une base solide pour travailler et essayer d'optimiser la voiture, ce que nous n'avons pas encore fait. Il s'agit de découvrir s'il y a des zones qui peuvent entraver la performance, comme l'année dernière avec les rebonds. Nous devons simplement suivre le programme", a conclu Toto Wolff.

Cette après-midi, Lewis Hamilton prendra la suite de George Russell au volant de la W14. Le septuple champion du monde va pouvoir se faire une idée plus précise de sa nouvelle monoplace après un shakedown réalisé sous la pluie à Silverstone.