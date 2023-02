Honda reconnaît avoir eu un « net avantage » côté moteur en 2022

Thibaud Comparot

Alors que Honda promet encore une amélioration de ses moteurs pour 2023, le motoriste a reconnu avoir eu un "net avantage" sur la concurrence l’an passé dans un domaine en particulier.

Des rumeurs ont évoqué des progrès importants pour certains motoristes durant cette intersaison, sur la base des seules modifications encore autorisées, à savoir en matière de fiabilité. Tetsushi Kakuda, responsable du programme F1 de Honda, a expliqué que ce n’était pas véritablement le cas pour l’entreprise nippone. Pas d’inquiétude cependant, le perfectionnement du moteur sur l’aspect de sa durabilité devrait permettre à Red Bull et AlphaTauri d'avoir plus de marge sur la façon d'utiliser le bloc turbo hybride sur l'ensemble du tour, ce qui devrait se traduire par de meilleures performances.

"L'amélioration de la fiabilité ne va pas contribuer à améliorer la puissance de l'unité de puissance elle-même. En vertu de la réglementation, nous ne pouvons réaliser qu'un certain type de développement pour améliorer la puissance. Donc, pour ce qui est de la fiabilité, si elle peut être améliorée, cela va permettre de donner plus d'options d'un point de vue stratégique dans la façon dont vous pouvez utiliser le moteur", a-t-il ainsi expliqué.

En sus, il a précisé que l’analyse menée par Honda a révélé que l’unité de puissance était désormais la référence dans le déploiement de l'énergie : "L'année dernière, je crois que tous les fabricants d'unités de puissance ont donné la priorité à la performance dans leur développement, et nous aussi. Nous avons fait tous les efforts possibles pour récupérer la perte de performance due au carburant E10 introduit par le changement de réglementation. Mais, en conséquence, la charge interne du moteur a augmenté de manière significative par rapport à l'année précédente et la fiabilité a été sévèrement compromise."

"Ainsi, plusieurs problèmes ont fait surface au cours de la saison 2022. Nous avons travaillé à résoudre ces soucis pour [2023]. Non seulement nous devions améliorer les domaines où les problèmes sont apparus, mais nous nous sommes également préparés à avoir un plus grand éventail de stratégies en identifiant les limites de chaque pièce et en maximisant son potentiel. En plus d'améliorer la fiabilité, nous approfondissons notre compréhension de notre unité de puissance afin d'optimiser davantage le contrôle et la gestion de l'énergie."

"Nous avons également gagné en maturité dans les technologies d'électrification, où nous avions un net avantage l'année dernière, notamment dans le déploiement du MGU-K. En outre, nous avons continué à travailler avec nos fournisseurs pour améliorer la précision des pièces en termes de fabrication, de contrôle qualité, de méthodologie, ainsi que l'assemblage précis de l'unité de puissance. HRC Sakura a fait tous les efforts possibles pour la saison à venir."