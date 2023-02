Stuart Hodge

Jeudi 23 Février 2023 11:36

Nous sommes maintenant à quelques heures de la sortie de la saison 5 de Drive To Survive, préparez le popcorn !

La série à succès de Netflix a été un énorme succès depuis sa création et on lui attribue le mérite d'avoir attiré un tout nouveau public vers la F1.

La F1 Academy dévoile son format et son calendrierLire plus

De nouveaux marchés se passionnent désormais pour la F1 et il n'est pas nécessaire de chercher plus loin que les États-Unis pour en avoir la preuve. Trois courses sont actuellement prévues pour 2022, dont les débuts très attendus de Las Vegas en novembre.

Drive To Survive offre un accès incroyable aux coulisses des pilotes, des équipes et de chaque week-end de course en racontant les histoires qui ont une importance.

La bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez plus à attendre longtemps pour avoir votre prochaine dose. Voici tout ce que vous devez savoir avant la saison 5.

Date de sortie : Quand sortira la saison 5 de Drive To Survive ?

Netflix a confirmé que la saison 5 sera diffusée à partir du vendredi 24 février 2023, soit dans moins de 24 heures !

La date de sortie tombe en plein milieu des essais d'avant-saison à Bahreïn, ce qui constitue un autre coup marketing très intelligent de la part de la F1 : diffusez le documentaire au moment où les pilotes sont sur la piste pour que les gens aient envie de les regarder aussi...

Comme toujours (c'est Netflix, n'oubliez pas), vous pouvez regarder la série dans son entièreté.

Titres des épisodes de la saison 5 et principales intrigues

La saison 5 emmènera bien sûr les fans de F1 dans les coulisses pour découvrir les moments les plus croustillants et les intrigues de la saison 2022 de F1.

Malheureusement, sur la piste, les choses n'ont pas été aussi spectaculaires qu'en 2021, Max Verstappen et Red Bull ayant remporté le championnat sans grandes difficultés. Mais il y avait encore une tonne d'intrigue et de drame à se mettre sous la dent.

Drive To Survive ne fonctionne pas comme les docuséries sportives conventionnelles, qui se contentent souvent de raconter une saison ou même un épisode de manière chronologique. Au lieu de cela, DTS utilise chaque épisode pour se concentrer sur un pilote, une équipe ou une intrigue particulière.

Voici les titres des épisodes de la saison 5, ainsi que quelques indications sur leur contenu :

Saison 5, épisode 1 - L'aube nouvelle

C'est l'extinction des feux pour la saison et le premier épisode est précédé d'une image de la figure de Ferrari, Charles Leclerc, serrant dans ses bras le directeur de l'équipe, Mattia Binotto. Les géants italiens ont commencé la saison sur les chapeaux de roue, mais l'ont terminée loin du rythme de Red Bull. Binotto n'est plus à Maranello, alors attendez-vous à un regard intérieur sur ce qui a mal tourné pour la Scuderia.

Saison 5, épisode 2 - Rebondir

L'image ici est celle du directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, qui a l'air très très malheureux. L'indice est dans le titre, la W13 a souffert toute la saison de ces problèmes de " marsouinage " dont on a beaucoup parlé, alors attendez-vous à une bonne dose de ces problèmes.

Saison 5, épisode 3 - Tel père, tel fils

Cet épisode devrait être particulièrement instructif. Le directeur de l'équipe Haas, Günther Steiner, est devenu une star de la télévision grâce à DTS, en partie pour son abondant mélange de mots en P et d'autres jurons. On peut s'attendre à ce que l'épisode se concentre sur le jeune pilote Mick Schumacher, le fils du légendaire Michael Schumacher.

Saison 5, épisode 4 - Question de principe

Bon, nous avons l'image d'une Ferrari sur laquelle nous pouvons travailler. Ajoutez à cela le titre et il est probable que nous ayons un aperçu des difficultés rencontrées par la Scuderia et par Binotto. Leur voiture était rapide - surtout le samedi - mais trop souvent, une stratégie de course déficiente leur a coûté des points cruciaux au championnat le dimanche.

Saison 5, épisode 5 - Siège éjectable

Sergio Perez a fait la une des journaux en fin de saison pour son altercation avec Max Verstappen, le numéro 1 incontesté de la RB. Espérons que nous aurons tous les détails juteux.

Saison 5, épisode 6 - Pardon My French

Fernando Alonso, l'homme le plus âgé de la grille de la F1, est notre homme ici. Rappelez-vous, il a surpris tout le monde cet été en annonçant qu'il quittait l'équipe française Alpine pour signer un contrat de plusieurs années avec Aston Martin. Et puis il y a eu toute cette intrigue autour d'Oscar Piastri.

Saison 5, épisode 7 - Les gentils finissent derniers - Daniel Ricciardo

Le sourire éclatant de Daniel Ricciardo et son humour autodérisoire ont été de grands atouts pour la F1 ces dernières années. Il a contribué au succès de ce sport, ou du moins il l'a fait. Cet épisode se concentre clairement sur sa chute de performance chez McLaren, et pour l'instant sur sa sortie de la grille.

Saison 5, épisode 8 - Mâle Alpha

Cet épisode est précédé d'une photo des pilotes d'AlphaTauri, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. Leur "bromance" était une intrigue secondaire légère de la saison 2022, mais peut-être avons-nous également un aperçu du départ de Gasly pour Alpine ?

Saison 5, épisode 9 - Plus que la limite

Il ne s'agit bien du moment où la nouvelle est tombée sur le fait que Red Bull a dépassé le plafond budgétaire de la F1. La bande-annonce publiée par Netflix montre des moments de tension lorsque Christian Horner s'adresse aux dirigeants de Red Bull, avec des jurons et des mots qui font froid dans le dos : "Ils veulent tous ta peau, ils veulent te baiser". Oups.

Celui-ci conclut la série et met un terme à l'histoire, il est présenté par un Lewis Hamilton à l'air triste. Évidemment, il ne s'agit pas de sa retraite, mais peut-être plutôt de la fin de la glorieuse série de championnats du monde de Mercedes. Tout change à la fin.

Comment regarder Drive To Survive Saison 5 sur Netflix ?

Une fois de plus, l'indice est dans le titre : vous avez besoin d'un abonnement Netflix avant le 24 février si vous voulez voir la dernière saison lors de sa première diffusion.

Il existe 4 formules d'abonnement différentes :

Basic avec publicités : C'est l'option la moins chère, et elle inclut des publicités comme le suggère le titre. Vous pouvez regarder sur un seul appareil pris en charge à la fois, certains programmes ne sont pas disponibles. Il n'y a pas d'option permettant de télécharger des programmes et des émissions pour les regarder hors ligne. Vous regardez en HD.

Basic : Là encore, un seul appareil compatible à la fois, et toujours en HD, mais tous les programmes sont disponibles et votre expérience visuelle est sans publicité. Vous pouvez également télécharger les émissions pour les regarder hors ligne.

Hamilton saisit sa chance et inspecte la RB19 de Verstappen.Lire plus

Standard : Ici, vous pouvez regarder et télécharger sur deux appareils pris en charge à la fois, et votre expérience visuelle est en Full HD. Tout le reste est identique au niveau d'abonnement Basic.

Premium : L'option la plus chère, qui vous permet d'accéder à la gamme complète des émissions Netflix en Ultra HD. Vous pouvez regarder sur 4 appareils pris en charge simultanément, et télécharger sur 6 appareils pris en charge. Le service offre également le son 3D de Netflix.