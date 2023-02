La F1 Academy dévoile son format et son calendrier

Thibaud Comparot

Jeudi 23 Février 2023 11:03

La Formule 1 a dévoilé le calendrier complet et le format des week-ends de son championnat 100% féminin, baptisé F1 Academy, visant à accroître la participation des femmes en sport automobile.

Avec 21 courses réparties sur sept meetings, la saison inaugurale débutera au Red Bull Ring, en Autriche, les 28 et 29 avril, avant d'autres épreuves à Valence, Barcelone, Zandvoort, Monza et au Paul-Ricard jusqu'à fin juillet.

Après une pause de trois mois, le championnat s'achèvera par le Grand Prix des États-Unis les 21 et 22 octobre, donnant ainsi aux pilotes féminines en herbe une chance de démontrer leur talent devant le paddock F1.

Comme annoncé précédemment, les pilotes auront droit à 15 jours d'essais au cours de l'année, le premier test officiel étant prévu à Barcelone les 11 et 12 avril, deux semaines avant le début du championnat.

En ce qui concerne le format des week-ends, chaque meeting comprendra trois courses afin de maximiser le temps de piste disponible pour les pilotes. Chaque week-end débutera par deux séances d'essais de 40 minutes, suivies de deux séances de qualifications de 15 minutes chacune.

La première séance de qualifications déterminera la grille de départ de la première course du week-end, tandis que l'ordre de départ de la course 3 sera déterminé par la deuxième séance de qualifications.

Les huit premières de la course 1 seront ensuite inversées pour former la grille de départ de la deuxième course, qui ne durera que 20 minutes, contre 30 minutes pour les deux autres courses.

Le système de points pour les deux courses principales sera exactement le même qu'en F1, avec les 10 premières récompensées dans l'ordre suivant : 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.

Comme pour la Formule 2 et la Formule 3, seules les huit premières marqueront des points dans la course de sprint plus courte, la gagnante recevant 10 points au total.

Deux points supplémentaires seront attribués à la détentrice de la pole position lors des deux séances de qualifications, tandis qu'un point supplémentaire sera à gagner dans chacune des trois courses pour le meilleur tour en course (à condition de terminer dans le top 10).

Quinze voitures prendront part à la saison, ART, Campos Racing, Carlin, MP Motorsport et Prema étant déjà annoncées comme les cinq équipes en lice pour le championnat.