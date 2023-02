Hamilton saisit sa chance et inspecte la RB19 de Verstappen

Thibaud Comparot

Jeudi 23 Février 2023 10:06

Red Bull Racing a réussi à garder le secret sur sa véritable RB19 jusqu'à la première journée d'essais organisée à Bahreïn. Mais lorsque la voiture a été dévoilée, Lewis Hamilton et d'autres pilotes ont saisi leur chance pour inspecter minutieusement la nouvelle monoplace de Max Verstappen.

Lors du lancement officiel de la voiture, Red Bull a seulement révélé la nouvelle livrée pour la prochaine saison. Lorsque l'équipe a ensuite organisé un shakedown sur le circuit de Silverstone, elle l'a fait à huis clos. Tout a été fait pour que la RB19 reste secrète le plus longtemps possible pour la concurrence. Ce n'est que ce matin, juste avant le début de la première journée d'essais, que la vraie voiture a pu être vue sous toutes ses coutures. Cela a suscité un certain intérêt de la part de la concurrence. Hamilton, par exemple, a été le premier à inspecter minutieusement le nouveau jouet de son concurrent Max Verstappen.

Hamilton inspecte minutieusement la nouvelle RB19 de Verstappen

Hamilton a été l'un des premiers à arriver devant la nouvelle voiture de Red Bull pour l'examiner de plus près. Cependant, le Britannique s'est avéré ne pas être le seul à avoir un intérêt supérieur à la moyenne pour la voiture de son rival, puisque quelques instants plus tard, Valtteri Bottas et Kevin Magnussen, entre autres, sont également venus jeter un œil. La "visite d'inspection".