La Mercedes W14 élue "plus belle livrée de 2023" devant Ferrari et Alfa Romeo

Thibaud Comparot

Mercredi 22 Février 2023 20:26

Ces dernières semaines, les équipes de Formule 1 ont dévoilé leur nouvelle livrée pour la saison 2023 et les fans ont maintenant fait savoir laquelle ils préfèrent.

Les monoplaces ont été dévoilées au grand public les unes après les autres au cours du mois de février. Bien que toutes les équipes n'aient pas montré leur F1 pour la saison prochaine, elles ont toutes montré leur nouvelle livrée. Le design le plus accrocheur a sans doute été celui de Mercedes. La W14 est enveloppée d'un manteau de carbone noir mat pour la saison à venir. C'est une véritable transformation par rapport à la W13 de l'année dernière. Les fans ont apparemment apprécié, puisqu'ils ont voté en masse pour la W14 en réponse à la question de savoir quelle équipe avait la plus belle livrée pour 2023.

Mercedes remporte la couronne, Ferrari et Alfa Romeo sont également "sur le podium".

Le nouveau look de Mercedes a reçu 31 % des votes. Son rival Ferrari est donc loin derrière. La monoplace italienne de Charles Leclerc et de Carlos Sainz Jr arrive en deuxième position avec 19% des votes. La troisième place revient au design de l'Alfa Romeo. Elle a reçu 15 % des votes. Red Bull Racing a obtenu beaucoup moins de votes pour sa RB19 - bien que le nombre n'ait pas été révélé. Il fallait peut-être s'y attendre quelque part, car l'équipe de Max Verstappen et de Sergio Perez n'a pratiquement pas modifié sa livrée cette saison par rapport à l'année dernière.

Les Lecteurs de GPFans vont également dans ce sens et sont eux aussi tombés sous le charme de la W14 noire de Mercedes. La Ferrari SF-23 arrive en seconde position, suivie par l'Alpine A523 de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon.