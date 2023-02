Le moteur Ferrari, véritable atout ou talon d'Achille de la Scuderia ?

Stuart Hodge

Mercredi 22 Février 2023 19:50

Selon Ted Kravitz, journaliste F1 de Sky Sports, les espoirs de Ferrari de se battre pour le titre de champion de F1 en 2023 se résument à une seule chose.

L'excitation est grande à Maranello, avec des ondes positives provenant de l'équipe italienne pendant l'hiver, suivies par le lancement sensationnel de la SF-23 la semaine dernière.

La nouvelle Alfa Romeo C43 déjà dans le jeu F1 22 !Lire plus

La F1 italienne avait clairement une vitesse fulgurante sur un tour la saison dernière. Charles Leclerc a décroché neuf poles et Carlos Sainz trois. La conversion de cette vitesse en victoires le dimanche a été un problème majeur, car les problèmes de fiabilité et les choix stratégiques erronés ont coûté cher à l'écurie de Maranello.

Finalement, Ferrari a terminé à 205 points de Red Bull au championnat des constructeurs, tandis que Leclerc a terminé l'année à 146 points de Max Verstappen au classement des pilotes. Alors, en ont-ils fait assez pendant l'hiver pour être un concurrent réaliste de Red Bull ?

Sur quoi Ferrari fonde-t-elle ses espoirs pour 2023 ?

Kravitz pense qu'ils peuvent être une menace, mais il s'inquiète également du fait que leur tentative de réussite pourrait être trop concentrée sur une seule chose.

S'adressant à son collègue Craig Slater, il a déclaré : "Je pense qu'ils s'appuient sur la perfection de l'unité de puissance de l'année dernière et qu'ils fondent leurs espoirs là-dessus."

"Maintenant, c'est très bien tant que leur travail d'essai au cours de l'hiver sur le simulateur prouve qu'ils sont au-dessus de cela (problèmes de fiabilité en 2022)."

"J'ai de grands espoirs pour Ferrari, je pense qu'ils peuvent être là et être des concurrents au championnat face à Red Bull tout au long de la saison."

"J'aime à penser que ça va être très serré, j'aimerais que ça se finira lors de la dernière course entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais quelque chose d'intéressant, je pense, est que Ferrari a un nouveau patron, Fred Vasseur."

"Je pense qu'il est dans le moule de Jean Todt parce qu'il ne sort pas de phrases, de déclarations dans les médias."

"Mais il a dit une chose importante à propos de la question de savoir s'ils ont un pilote numéro un ou non. Il a dit que Charles Leclerc et Carlos Sainz auront le même équipement et qu'ils auront les mêmes chances de se battre pour le championnat jusqu'à ce qu'il le décide."

McLaren discute avec Red Bull d'un contrat sur ses moteurs à partir de 2026Lire plus

"J'ai pensé que c'était plus que ce que Mattia Binotto n’a jamais dit sur le fait de se concentrer sur un pilote pour le championnat."

La SF-23 fera ses premiers tests à Bahreïn à partir de jeudi, lors des trois jours d'essais de pré-saison.