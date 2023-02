McLaren discute avec Red Bull d'un contrat sur ses moteurs à partir de 2026

Thibaud Comparot

Mercredi 22 Février 2023 17:47

Une réunion secrète aurait eu lieu entre le patron de l'équipe McLaren, Zak Brown, et l'écurie Red Bull sur la possibilité d'un partenariat moteur à partir de 2026.

Le PDG américain de l'écurie britannique aurait visité l'usine Red Bull Racing pour discuter des possibilités d'un accord qui verrait McLaren utiliser les moteurs de Red Bull Powertrains. Cet accord serait conclu à l'expiration de l'accord actuel avec Mercedes.

McLaren s'est engagé à utiliser les moteurs de Mercedes pour les trois prochaines saisons, mais aucun partenaire compatible n'a encore été trouvé pour la suite. McLaren a contacté Honda, le fabricant de moteurs toujours impliqué dans la production des unités de puissance de Red Bull, mais on dit aussi qu'elle examine d'autres options.

Red Bull s'appuiera en interne sur le développement des moteurs à partir de 2026, par le biais de son projet Powertrains, soutenu par le constructeur automobile Ford. Toutefois, le rôle du géant Américain de l'automobile serait davantage lié à l'image de marque en termes de marketing et de publicité.

McLaren est curieux de savoir si l'association avec Ford pourrait également l'intéresser et c'est la raison pour laquelle Brown a rendu visite à Red Bull.

Brown rend visite à Red Bull pour un café - et un éventuel accord sur les moteurs ?

La rumeur de PA Media, reprise par le journal Independent, indique que Brown a rendu visite à la division moteurs de Red Bull afin d'envisager un éventuel accord.

Un porte-parole de Red Bull a confirmé que le PDG de la firme britannique était effectivement venu prendre un café, mais n'a pas voulu donner de détails sur le contenu de sa visite.

La collaboration potentielle entre McLaren et Red Bull est quelque peu surprenante, puisque les deux équipes n'ont pas eu de très bonnes relations depuis le scandale du plafonnement du budget.

Honda trouvera-t-elle un client en 2026 ?

Un autre élément qui a rendu cette visite surprenante est que McLaren est également en négociation avec Honda, l'actuel partenaire moteur de Red Bull. Le constructeur japonais est prêt à introduire son propre moteur sur le marché de la Formule 1 à partir de 2026 et McLaren est l'un des clients potentiels.

Le fait que McLaren discute maintenant aussi avec Red Bull soulèvera certainement des questions pour Honda.

Brown lui-même n'a pas voulu en dire trop à ce sujet lors du lancement de la McLaren la semaine dernière.

"C'est excitant de voir combien de constructeurs arrivent", a-t-il déclaré. "Je pense que cela parle de la vigueur de ce sport, de l'excitation, que nous ayons autant de constructeurs que possible."

"Nous avons un peu de temps, nous sommes très heureux là où nous sommes, mais nous faisons ce que nous devons faire, c'est-à-dire faire preuve de diligence raisonnable pour savoir ce qui se passe dans l'environnement, à quoi ressemble l'année 26 ? Et je pense que nous prendrons une décision dans un avenir pas trop lointain."

McLaren, première véritable équipe cliente pour Red Bull Powertrains ?

Si Red Bull signe un accord avec McLaren, elle engagera une véritable équipe cliente pour la première fois et un tel accord pour 2026 se produirait également la première année où elle n'est plus liée à Honda. On sait déjà ce que c'est que de livrer plusieurs unités de puissance, car celles-ci sortent actuellement de la chaîne de production pour AlphaTauri, l'équipe sœur de Red Bull.

En revanche, le fait d'avoir une équipe de clients externes constituerait une tout autre histoire, avec des intérêts et des relations spécifiques. Red Bull en est parfaitement consciente depuis l'époque où elle était en conflit avec Renault. Les tensions étaient si fortes que Red Bull a fini par rompre avec le constructeur français et a décidé d'unir ses forces avec Honda.