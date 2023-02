Hamilton - "Bien sûr que notre objectif est de gagner un championnat du monde"

Thibaud Comparot

Mercredi 22 Février 2023 16:35

Après le lancement de la Mercedes, Lewis Hamilton a parlé de manière quelque peu énigmatique de la façon dont il voit son avenir en F1 et a également fait la lumière sur son état d'esprit en prévision de la nouvelle campagne.

"En ce moment, j'essaie simplement de vivre le moment présent", a déclaré Hamilton à Sky Sports. "J'essaie simplement d'être heureux. J'essaie juste d'apprécier mon travail. J'essaie de m'élever, spirituellement, mentalement et physiquement, pour être le meilleur pilote et pour vraiment essayer d'atteindre toujours mon plein potentiel."

"J'adore travailler avec l'équipe. C'est ma vie depuis si longtemps. Je me sens actuellement suffisamment en forme et je mérite ma place. Je vais donc continuer à faire de la sorte."

"Bien sûr, notre objectif est de gagner un championnat du monde. Je ne pense pas à un huitième titre. Je pense à un championnat du monde comme si c'était notre premier. C'est comme ça que je l'aborde et je crois que j'ai la bonne équipe pour y arriver. Je serais très fier si je pouvais le faire à nouveau pour cette équipe."

La Mercedes W14 fera ses vrais premiers tours de roue à Sakhir en fin de semaine à l'occasion des essais hivernaux. La firme allemande va pouvoir se mesurer à ses rivales, Ferrari et Red Bull, laissant peut-être entrevoir le niveau de performance de ces dernières. Après trois jours de roulage, l'écurie allemande aura seulement quelques jours pour réagir et résoudre d'éventuels problèmes. En effet, la première course de la saison aura lieu sur la même piste à partir du 3 mars.

Pour rappel, Mercedes avait terminé la saison 2022 avec la troisième place du classement des constructeurs, juste derrière Ferrari, mais bien loin de Red Bull. Du côté des pilotes, George Russell avait terminé sa première saison avec les Flèches d'argent à une très belle quatrième place au classement des pilotes. Lewis Hamilton a de son côté vécu une année bien plus compliquée, sans une seule position ni victoire, le Britannique a échoué à la sixième place du classement général des pilotes en 2022.