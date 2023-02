Les équipes demandent à la FIA de clarifier le controversé S-duct de Ferrari

Thibaud Comparot

Mercredi 22 Février 2023 15:43

Ferrari va devoir commencer à donner des explications à la FIA sur l'utilisation de son concept unique de conduit en S sur les montants latéraux de la nouvelle voiture SF-23.

C'est ce que rapporte le journal italien Formu1a.uno sur son site Internet. Plusieurs équipes de F1 se seraient adressées à la FIA pour obtenir des éclaircissements sur le design de Ferrari.

En souvenir de Niki Lauda : vainqueur, survivant, légendeLire plus

Ferrari a récemment dévoilé sa nouvelle SF-23 au grand public, montrant immédiatement quelques nouveaux changements. Le changement le plus frappant est la présence de conduits d'air dans les flancs, qui reprennent le concept bien connu du S-Duct. Ferrari y a apporté sa propre touche pour optimiser le flux d'air vers l'arrière de la voiture. Les chiffres de la soufflerie de Ferrari sont encourageants, mais plusieurs équipes se demandent si le concept est conforme au nouveau règlement. Elles se sont donc adressées à la FIA pour obtenir des éclaircissements sur la légalité du concept de Ferrari.

Ferrari utilise le concept unique de S-Duct sur sa SF-23

Le concept S-Duct utilisé par Ferrari est extrêmement complexe à imiter pour les autres équipes. En effet, il ne s'agit pas d'un composant autonome, mais d'un élément directement lié à la conception du châssis et à divers autres aspects internes de la voiture.

Verstappen révèle le métier qu'il aurait fait s'il n'était pas devenu pilote de F1Lire plus

De plus, il est intimement lié au concept de base de la voiture. Plusieurs équipes rivales se sont adressées à la FIA pour obtenir des éclaircissements sur ce concept. Non seulement parce qu'elles remettent en cause sa légalité, mais aussi parce qu'elles espèrent mieux comprendre comment Ferrari a intégré cette solution pour faciliter la copie éventuelle de ce concept.

La FIA reçoit souvent des demandes similaires de la part d'équipes rivales

Ferrari ne doit pas forcément s'inquiéter tout de suite, il est fréquent que les équipes frappent à la porte de la fédération du sport automobile simplement pour obtenir des éclaircissements sur certaines pièces d'autres équipes. Souvent, les équipes font cela pour voir si le concept utilisé par la concurrence pourrait également les intéresser.