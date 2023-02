En souvenir de Niki Lauda : vainqueur, survivant, légende

Thibaud Comparot

Mercredi 22 Février 2023 14:54

Niki Lauda est l'une des plus grandes icônes du sport automobile. La F1 a perdu l'une de ses figures paternelles quand il est décédé à l'âge de 70 ans en 2019. Aujourd'hui, il aurait eu 74 ans.

Ses exploits et son héritage font partie intégrante de l'histoire et du patrimoine de la F1. Respecté et craint à parts égales, Lauda a remporté trois championnats du monde des pilotes entre 1975 et 1984. Sa carrière le place sur la liste des plus grands pilotes de tous les temps, avec 25 victoires, 54 podiums, 24 poles et 24 meilleurs tours.

L'Autrichien a piloté pour les écuries les plus emblématiques de la F1, notamment Ferrari, McLaren et March. Son accident au Grand Prix de 1976 aurait dû mettre fin à sa carrière. Au lieu de cela, Lauda a trouvé encore plus de vitesse après un remarquable retour suite à des blessures potentiellement mortelles.

Des débuts pas si simples...

Lauda est né dans une riche famille de fabricants de papier et devient coureur automobile malgré la désapprobation de sa famille. Il a acheté son entrée dans l'équipe March en 1972. Après une saison difficile qui a vu l'équipe finir dernière, il a contracté un prêt bancaire pour payer un siège chez BRM en 1973. Les résultats sont maigres, avec seulement deux points marqués dans l'année, l'un lors du premier round en Argentine, et le second lors du cinquième round en Belgique.

En 1974, Lauda a connu sa plus grande chance après avoir attiré l'attention du légendaire Enzo Ferrari. Plutôt que de payer les équipes par des prêts bancaires, Lauda avait maintenant un siège dans l'équipe la plus emblématique de la grille. Il est également payé pour ce privilège.

Un podium lors de sa première course s'avère être le premier pas vers un véritable déferlement sur la F1. Sa première victoire a lieu au Grand Prix d'Espagne, dans des conditions instables. Lauda remporte une autre victoire quelques courses plus tard à Zandvoort, ainsi que deux podiums, ce qui lui permet d'atteindre la quatrième place du championnat des pilotes.

Son ascension fulgurante en F1 est maintenant terminée, il ne lui reste plus qu'à conquérir le Championnat du monde.

Premier titre en F1

Après une excellente année 1974, les attentes sont élevées pour 1975. Avec une P6 et deux P5 lors des trois premières courses, on aurait pu pardonner à Lauda de croire que sa saison allait se passer loin de la course au titre.

Sa réponse a été brutale après son abandon en Espagne. Trois victoires consécutives, une P2 et une autre victoire dans les cinq courses suivantes l'ont replacé fermement dans la course au titre. La Ferrari 312T s'est avérée être la meilleure du peloton.

La victoire de Lauda en France est particulièrement impressionnante, menant la course du début à la fin.

Il décroche son premier titre de champion du monde en terminant à la troisième place du Grand Prix d'Italie, la course à domicile de Ferrari. Le coéquipier de Lauda, Clay Regazzoni, s'impose et Ferrari remporte son premier championnat des constructeurs en 11 ans lors d'une journée historique pour la Scuderia.

Lauda termine la saison en remportant une cinquième victoire lors de la dernière course, le GP des États-Unis à Watkins Glen.

Un accident presque fatal, suivi d'un titre

L'année suivante s'est révélée être pratiquement fatale pour Lauda. Si l'on ajoute à cela une rivalité si emblématique qu'Hollywood a créé des films à son sujet, il est facile de comprendre comment Lauda est devenu une légende.

Les neuf premières courses de 1976 ont été remplies d'excitation, la défense du titre de Niki Lauda étant contestée par l'énigmatique James Hunt et sa McLaren. Le pilote et l'équipe se bousculent, la politique jouant une fois de plus son rôle.

Au Grand Prix de Grande-Bretagne, Hunt a rejoint la piste après un accident au premier tour, mais n'a pas réussi à rejoindre la piste correctement. Il redémarre et gagne la course, mais Ferrari proteste et fait pression pour être disqualifié en raison d'une infraction à la procédure. Les commissaires lui donnent raison et Hunt perd de précieux points.

Mais lors de la course suivante, en Allemagne, Lauda a frôlé la mort. Dans un Grand Prix qui se déroule sur la redoutable Nordschleife, Lauda perd du terrain dans les premiers tours de la course, avant de perdre le contrôle de sa Ferrari. La voiture a heurté la barrière à grande vitesse avant de rejoindre la piste, engloutissant Lauda dans les flammes.

D'autres pilotes ont immédiatement réalisé le danger immédiat pour l'Autrichien, s'arrêtant sur la piste pour aider et sauver Lauda du brasier. Bien qu'il réussisse, Lauda est grièvement blessé.

Même s'il ne gagne pas à nouveau et que ses cicatrices lui rappellent son terrible accident, son retour est un triomphe face à l'adversité. Il ne manquera le titre que d'un seul point, se retirant prématurément lors d'un Grand Prix du Japon noyé sous la pluie, jugeant les conditions trop dangereuses.

Niki Lauda a remporté le titre confortablement la saison suivante face à Jody Scheckter. Un retournement de situation remarquable pour un homme qui a failli perdre la vie.

Troisième titre et retraite

Ron Dennis persuade Lauda de sortir de sa retraite en 1982 pour piloter pour McLaren.

Lui et McLaren se montrent compétitifs en 1983, mais pas assez pour se battre pour le titre. Lauda devra attendre la saison suivante pour affronter son coéquipier, le jeune Alain Prost.

L'expérience de Lauda s'est avérée cruciale dans la lutte, les McLaren ayant une avance confortable sur le reste du peloton. En fin de compte, il remporte le championnat avec un demi-point d'avance sur Prost.

1985 se solde par une seule victoire en course et l'Autrichien quitte le sport pour la dernière fois en tant que pilote. Il reviendra bien sûr en tant que directeur d'équipe chez Jaguar au début des années 2000, ainsi qu'en tant que directeur non-exécutif chez Mercedes jusqu'à sa mort en 2019.