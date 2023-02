Verstappen révèle le métier qu'il aurait fait s'il n'était pas devenu pilote de F1

Thibaud Comparot

Mercredi 22 Février 2023 13:46

Pour Max Verstappen, champion du monde de F1, la compétition est sa plus grande passion. Mais le jeune homme de 25 ans donne une réponse surprenante lorsqu'on lui demande ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas réussi à devenir pilote de F1.

Les préparatifs du Néerlandais pour la nouvelle saison passent à la vitesse supérieure à partir de jeudi, lorsque, avec son coéquipier Sergio Perez, le tenant du titre testera la RB19 lors des tests de pré-saison.

Verstappen a grandi avec le sport automobile

La Formule 1 montre déjà des signes de reprise, avec les pilotes qui reprennent un entraînement physique intense et travaillent en étroite collaboration avec leurs équipes.

Il y a aussi les obligations de sponsoring, obligatoires, et lors d'un de ces événements, on a demandé à Verstappen ce qu'il ferait si le sport automobile n'existait pas.

"Ce serait difficile, car j'ai grandi dans le sport automobile et j'ai vu toutes sortes de courses. Mais quand j'étais encore à l'école, j'ai toujours voulu être avocat", explique Verstappen.

"C'est quelque chose de complètement différent, bien sûr, mais c'est aussi beaucoup de travail. Quand j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, je me suis dit que oui, pourquoi pas."

Préférant les combinaisons de pilote aux robes d'avocat, Max Verstappen a fait ses débuts en Formule 1 en 2015, à l'âge de 17 ans, au volant d'une Toro Rosso. Il est devenu le plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 à participer à un Grand Prix.

Malgré son jeune âge, sa fougue et son manque d'expérience en Formule 1, le Batave a rapidement prouvé ses talents de pilote. Il a marqué des points dès sa deuxième course, en finissant septième du Grand Prix de Malaisie. Au Grand Prix de Hongrie de la même saison, il a réalisé une performance impressionnante en terminant à la quatrième place de la course, terminant derrière les deux Ferrari et une Mercedes.

En 2016, Verstappen a été promu chez Red Bull Racing pour remplacer Daniil Kvyat. Il a remporté sa première victoire en Formule 1 lors du Grand Prix d'Espagne de la même année, devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire de la discipline à l'âge de 18 ans et 227 jours. Depuis, Verstappen comptabilise 35 victoires en 166 engagements en F1. Fort de 20 pole positions, de 21 meilleurs tours et de 77 podiums, le jeune et talentueux pilote Red Bull est également double champion du monde en titre de Formule 1.