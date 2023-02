Avec Michael à ses côtés, Mick serait un meilleur pilote - Ecclestone

Thibaud Comparot

Mick Schumacher serait encore sur la grille de la Formule 1 si son célèbre père Michael était en bonne santé.

C'est ce que pense l'ancien président de la F1, Bernie Ecclestone. Le jeune Schumacher, 23 ans, a perdu son volant chez Haas à la fin de l'année dernière et a accepté le rôle de réserviste chez Mercedes pour 2023.

L'Allemand espère que des discussions anticipées avec d'autres équipes aboutiront à son retour sur la grille pour 2024. Toutefois, Ecclestone déplore l'absence du père de Mick, Michael, sept fois champion du monde.

Aujourd'hui âgé de 54 ans, Michael Schumacher avait pris sa deuxième et dernière retraite de la Formule 1 en 2012. Un peu plus d'un an plus tard, il a été victime d'un grave accident de ski en compagnie de Mick, dans les Alpes françaises.

Il n'a pas été vu ou entendu publiquement depuis lors, la famille a gardé un secret bien gardé sur son état à la suite de graves lésions cérébrales.

Selon Ecclestone, 92 ans, l'absence de Michael dans l'implication quotidienne sur la carrière de son fils en Formule 1 aurait une grande incidence.

"Avec Michael à ses côtés en tant que consultant, Mick serait un pilote régulier dans le cockpit d'une bonne équipe", a-t-il déclaré au magazine Sport Bild.

"Avec toute son expérience, Michael aurait pu apporter une aide considérable à son fils. Il lui aurait montré la bonne voie en termes de conduite, mais aussi sur le plan politique."

Finalement, après deux saisons mitigées avec une petite équipe de fond de grille, le jeune Schumacher a également perdu sa place dans l'académie de développement des pilotes de Ferrari.

"Il était dans la mauvaise équipe", se lamente Ecclestone. "Red Bull aurait été mieux pour lui."

"Ils auraient pris plus soin de lui là-bas et l'auraient construit."

Cependant, Mick est maintenant sous l'aile de Toto Wolff chez Mercedes, basée à Brackley, où Michael a passé les trois dernières saisons de sa propre carrière en F1.

"Le poids du nom est lourd", a déclaré Ecclestone.

"Être à la hauteur de ce nom est le plus gros problème de Mick. Il sera difficile pour lui de trouver un cockpit maintenant - surtout un dans lequel il peut gagner. Désolé de le dire."