De Vries doit éviter la comparaison avec Verstappen - Tost

Thibaud Comparot

Mercredi 22 Février 2023 10:52

Rookie en 2023, Nyck de Vries va devoir faire attention à ne pas se comparer à son compatriote néerlandais en F1, Max Verstappen.

Voilà l'avertissement de Franz Tost, directeur d'AlphaTauri. Il supervisera cette année la première saison du jeune homme de 28 ans sur la grille de départ de la Formule 1.

De Vries a en fait presque trois ans de plus que le champion du monde en titre, Max Verstappen. Mais son chemin vers la F1 a été plus cahoteux, puisqu'il a fait un détour par le programme junior de McLaren, la Formule 2, l'endurance, la Formule E et plus récemment le siège de pilote de réserve de Mercedes.

Aux Pays-Bas, la popularité de la Formule 1 connaît une véritable explosion avec le succès fulgurant de Verstappen et maintenant un deuxième pilote talentueux en la personne de Nyck de Vries.

Mais le patron d'AlphaTauri prévient de Vries de garder son optimisme sous contrôle.

"Les médias peuvent le faire, tant que Nyck ne s'y implique pas lui-même", a-t-il déclaré au journal Algemeen Dagblad.

"Se comparer à Max Verstappen serait la pire chose qu'il puisse faire", a ajouté l'homme de 67 ans.

"Max est un pilote incroyablement compétent, d'une vitesse sans précédent, qui travaille avec les meilleurs ingénieurs de Formule 1. Si vous commencez immédiatement à vous comparer à cela, ça devient très difficile."

" Nyck n'a pas la tête à ça en ce moment. Il doit juste s'asseoir dans cette voiture, faire de son mieux et les résultats viendront naturellement", a déclaré Tost.

Cependant, Tost a indiqué précédemment que malgré l'inexpérience de Nyck de Vries dans les Grand Prix, la deuxième équipe de Red Bull se tournera vers lui, peut-être plus que vers Yuki Tsunoda, 22 ans, pour un rôle de leader.

"Avec les voitures de Formule 1 assez compliquées d'aujourd'hui, il est important d'avoir quelqu'un avec plus d'expérience technique", a-t-il déclaré. "Quelqu'un qui a gagné dans les différentes catégories, courses et championnats."

"J'espère donc que nous pourrons immédiatement lui donner la voiture qu'il mérite, c'est-à-dire atteindre la Q3 tout le temps et marquer autant de points que possible."

Cependant, avant l'arrivée du Hollandais, 2022 n'a pas été une bonne année pour AlphaTauri, qui a dégringolé à l'avant-dernière place du classement des constructeurs.

"En raison du plafond budgétaire, nous ne pouvions pas nous attaquer à tous les problèmes auxquels nous étions confrontés", admet Tost.

"Il était plus sage de mettre toute l'attention sur cette nouvelle voiture. Beaucoup de choses ont changé en termes de conception et jusqu'à présent, tous les chiffres nous disent que nous allons dans la bonne direction. Mais bien sûr, on ne sait pas où en est la concurrence."

Mais si la voiture est bonne, Tost pense que de Vries va rapidement faire ses preuves.

"Il pourrait être en position de gagner un championnat tôt ou tard", a-t-il déclaré. "On ne sait jamais".