Verstappen sait qu'il sera le favoris en 2023

Thibaud Comparot

Mercredi 22 Février 2023 09:49

Le Dr Helmut Marko est certain qu'en 2023, Red Bull sera en mesure de permettre à Max Verstappen de défendre ses deux titres mondiaux consécutifs de F1.

L'équipe autrichienne sort d'une année 2022 couronnée de succès, une large domination et deux titres mondiaux, font de Red Bull et de Max Verstappen les grands favoris de la campagne à venir.

Mercedes dévoile la composition de son Junior Team 2023Lire plus

"Oui, nous voulons défendre les deux titres", a déclaré Marko, le principal responsable autrichien de l'équipe, âgé de 79 ans.

"Mais je ne m'attends pas à une saison aussi dominante que celle de 2022".

C'est Ferrari qui a terminé deuxième au classement général la saison dernière, mais Marko pense que Mercedes est mieux placée pour relever le défi cette année.

"Si vous prenez les structures des équipes, les personnalités et les qualités des pilotes, Mercedes est notre adversaire le plus fort", a-t-il déclaré au journal Krone.

"Ils ont prouvé dans le passé qu'ils sont très bons stratégiquement. Russell est de plus en plus fort et Hamilton prend des points, c'est une bonne chose."

"Mais Ferrari a résolu son problème de fiabilité et a maintenant plus de puissance", a reconnu Marko.

De plus, le temps de développement en soufflerie de Red Bull a été réduit de 10 % à la suite du léger dépassement du plafond budgétaire révélé l'an dernier.

"Nous n'avions pas de place pour l'expérimentation", admet Marko.

"Mais l'année dernière, nous avions la meilleure voiture, donc si celle-ci - qui a été terminée à temps - fonctionne, ce dont je suis sûr, le sentiment de gêne sera assez modeste", a-t-il déclaré avant le début des trois seuls jours d'essais officiels à Bahreïn.

Verstappen admet qu'il est le favori en 2023

"C'est tout simplement logique", a-t-il déclaré à Sky Italia. "Mais ce n'est pas évident parce que chaque année, vous devez être performant, peu importe ce que vous avez réalisé auparavant. Vous devez le prouver à nouveau."

" Mais nous sommes confiants pour cette saison ", a ajouté Verstappen.

Marko convient que la concurrence de Red Bull devrait être plus serrée cette saison.

"Nous n'avons pas une grande avance en ce qui concerne le moteur et le règlement a maintenant un an", a-t-il déclaré à Sport1. "Nous pouvons supposer que le peloton va se rapprocher."

Marko a également admis au journal autrichien Krone que la voiture 2023 de Red Bull est une évolution plutôt qu'une révolution.

"Comme peu de choses ont changé en termes de réglementation, nous supposons que nous avons un bon package", a-t-il déclaré. "Le plancher est un peu plus court, plus quelques petites choses. Mais je ne suis pas un ingénieur."

L'Arabie Saoudite veut une équipe et un pilote de F1Lire plus

Côté moteur, si Red Bull fera équipe avec Ford en 2026, Honda promet de continuer à travailler dur en collaboration avec Red Bull Powertrains d'ici là.

"Il y a une augmentation de la performance que nous pouvons libérer sans affecter la fiabilité", a déclaré Marko.

"Mais les chiffres qui circulent chez Ferrari ne sont certainement pas justes".