Mercedes dévoile la composition de son Junior Team 2023

Thibaud Comparot

Mercredi 22 Février 2023 08:50

Mercedes vient de dévoiler la composition de son programme de jeunes pilotes pour la saison 2023.

Le Mercedes Junior Team est toujours aussi fourni ! La marque à l'étoile a dévoilé ce mardi la composition de son programme de jeunes pilotes pour l'année à venir, avec peu de changement : Daniel Guinchard quitte l'académie après avoir fini seulement neuvième de British F4 l'an passé, tandis qu'un pilote de karting britannique, Kenzo Craigie, la rejoint.

Le fer de lance du Mercedes Junior Team reste Frederik Vesti, qui se lance dans une seconde saison de F2 après des performances intéressantes mais inconstantes qui l'ont vu prendre la neuvième place du championnat 2022. Cependant, le pilote scruté de près est assurément Andrea Kimi Antonelli, déjà titré en F4 Italie, en ADAC F4 et en Formula Regional Middle East Championship. Le transalpin s'attaque désormais au Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA), compétition remportée par Vesti il y a quatre ans.

Paul Aron, lui, va faire ses débuts en FIA F3 après être monté sur le podium du championnat à deux reprises en FRECA. Yuanpu Cui, Luna Fluxá et Alex Powell évoluent pour leur part en karting. Ce dernier est vice-champion d'Europe.

"Après avoir goûté à la F1 à Abu Dhabi l'an dernier au rookie test, nous attendons de Frederik Vesti qu'il se batte pour les victoires et soit en lice pour le titre de FIA F2", déclare Gwen Lagrue, conseiller de Mercedes sur le développement des pilotes. "À la suite d'une campagne réussie en FRECA, Paul Aron passe en FIA F3 et nous pensons qu'il est prêt à évoluer aux avant-postes pour sa première saison."

"Andrea Kimi Antonelli va passer en FRECA après un exceptionnel double titre en F4 et un début d'année 2023 solide, puisqu'il a remporté le Formula Regional Middle East Championship. Alex Powell est le leader de notre groupe de pilotes sur la scène internationale du karting aux côtés de Yuanpu Cui et Luna Fluxá ; ils ont tous l'expérience pour mener une saison solide. Nous sommes également heureux d'accueillir le talentueux Kenzo Craigie dans notre programme en 2023 ; il devient notre plus jeune junior, s'attaquant aux championnats britanniques de karting."