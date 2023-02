L'Arabie Saoudite veut une équipe et un pilote de F1

Thibaud Comparot

Mardi 21 Février 2023 21:25

L'Arabie saoudite a bien l'intention de créer une écurie de Formule 1.

Le lucratif royaume a récemment fait parler de lui en raison de rumeurs selon lesquelles l'organisme national d'investissement saoudien pourrait envisager de racheter les droits commerciaux de la F1 pour 20 milliards de dollars.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a démenti ces rumeurs, mais les intérêts commerciaux de l'Arabie saoudite en Formule 1 étant de plus en plus importants, et un Grand Prix étant déjà en place, une équipe nationale pourrait être la prochaine étape.

"Notre relation avec la Formule 1 s'est développée avec succès au cours des 40 dernières années", a déclaré le prince Khalid bin Sultan bin Abdullah Al-Faisal Al-Saud, patron de la fédération automobile d'Arabie saoudite.

"Cet héritage nous a d'abord conduit à la course automobile et pourrait un jour conduire à la création de notre propre équipe de Formule 1", a ajouté le membre de la famille souveraine.

"Nous aimerions également voir notre propre pilote en Formule 1, capable de concourir au plus haut niveau. Nous sommes vraiment passionnés par le sport automobile et nous voulons contribuer en jouant un grand rôle dans l'avenir de ce sport."