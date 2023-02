Verstappen adopte un style " old school " pour son casque de 2023

Max Verstappen a révélé un look "old-school" pour son casque de 2023. Le double champion du monde en titre tentera de conserver sa couronne la saison prochaine.

Le double champion du monde de F1 a changé de design de casque avant la nouvelle campagne. Les tests de pré-saison de Bahreïn débuteront jeudi [23 février].

Aston Martin confirme son programme d'essais après la blessure de StrollLire plus

Pour la nouvelle saison, Verstappen est revenu au rouge, blanc et bleu du drapeau néerlandais et a ajouté deux étoiles de champion à l'arrière.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le pilote Red Bull a déclaré : "Salut tout le monde, bien sûr, nouvelle saison, nouveau casque - donc le voici, révélation du casque."

"Comme vous pouvez le voir, les couleurs sont un peu différentes de celles de l'année dernière, avec le rouge et le bleu ici [sur le côté du casque], et j'ai également choisi de faire un peu plus de design à l'ancienne, avec quelques petites lignes, sans paillettes et autres, en revenant aux sources."

"Quelques nouveaux partenaires comme vous pouvez le voir - c'est toujours très agréable qu'ils soient à bord - et le reste, également à l'arrière, vous pouvez voir que c'est assez fluide et épuré."

Verstappen choisit son duo de pilotes de rêve en F1Lire plus

"Le casque a l'air bien, j'aime les couleurs, et bien sûr une petite mise à jour sur le derrière [avec deux étoiles]. J'ai hâte d'ajouter quelques étoiles supplémentaires, mais pour l'instant, je suis content de ça."

"J'espère que vous l'aimez, je suis heureux du résultat final, et j'espère qu'il sera rapide."

New season, new helmet 🔥



For this year’s helmet I wanted to go back to the roots a bit more, with a more old-school design.



Looking forward to racing with this one 👌



Mini helmets are now available for pre-order on https://t.co/46lRXQtA7q 🔗 https://t.co/6Qz7ARmfid pic.twitter.com/YhadVuC5lE