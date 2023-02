Aston Martin a confirmé que Felipe Drugovich partagera le volant avec Fernando Alonso lors des essais de pré-saison de F1 à Bahreïn.

Les préparatifs de l'équipe basée à Silverstone pour la nouvelle saison de F1 ont pris un coup avec la nouvelle de l'absence de Lance Stroll. Ce dernier s'est blessé lors d'un léger accident de vélo en Espagne.

Mais Drugovich, champion de F2 en titre et pilote de l'académie Aston Martin, partagera les tâches avec la nouvelle recrue et double champion du monde de F1, Fernando Alonso, sur le circuit international de Bahreïn lorsque les essais commenceront jeudi.

UPDATE: @FelipeDrugovich will attend the Bahrain test to share driving duties with Fernando Alonso. Felipe is scheduled to drive AMR23 on Thursday morning with Fernando taking over in the afternoon.



Schedule for Friday and Saturday to be confirmed. pic.twitter.com/RQK1sREbuo