Verstappen choisit son duo de pilotes de rêve en F1

Stuart Hodge

Mardi 21 Février 2023 18:05

C'est une question intrigante, quels pilotes actuels embaucheriez-vous si vous étiez patron d'une équipe de F1, Max Verstappen a fait son choix.

Le Néerlandais sera bien sûr à nouveau le partenaire de Sergio Perez chez Red Bull, les deux hommes ayant pour objectif de ramener un autre championnat à Milton Keynes en 2023.

Mais Verstappen a pris le temps de parler à "Mobil 1 The Grid" pendant ses préparatifs d'avant-saison, et l'une des questions auxquelles il a été confronté était la suivante : quels pilotes choisirait-il pour sa propre équipe ?

Quel est le duo de pilotes de rêve de Verstappen ?

Le pilote hollandais n'a pas choisi le septuple champion du monde Lewis Hamilton ni la coqueluche de Ferrari, Charles Leclerc. Il a plutôt opté pour un mélange très puissant de jeunesse et d'expérience.

Il a déclaré : " Le choix des pilotes est très difficile, car je pense qu'il y a beaucoup de bons pilotes. Et je choisirais probablement un pilote expérimenté. Donc je choisirais Fernando [Alonso]."

"Et puis je prendrais un jeune gars et je mettrais Lando dans la voiture. Oui, Fernando et Lando."

En plus de son duo de pilotes de rêve, Verstappen a également été invité à choisir son directeur d'équipe de rêve, et il n'y a eu aucune surprise ici, désolé Toto.

Max a expliqué : "Eh bien, parmi les personnes actuelles qui sont capables d'être directeur d'équipe, je choisirais aussi Christian [Horner]."

Vous aurez l'occasion de voir Verstappen et le reste de la grille de la F1 sur la piste pour la première fois cette semaine, lorsque les essais 2023 commenceront à Bahreïn jeudi. Ils se poursuivront pendant trois jours, avant le premier Grand Prix de la saison au même endroit, le dimanche 5 mars.

Si cela ne suffit pas à satisfaire votre appétit pour la F1, la saison 5 de la série documentaire à succès de Netflix "Drive To Survive" sortira vendredi (24 février).