L'émission documentaire sur la F1 "Drive To Survive" a connu un tel succès que tout le monde en veut une - et on peut maintenant ajouter Williams à la liste.

Nous avons déjà vu d'autres disciplines sportives ajouter leur propre version de la sensation Netflix, notamment le golf avec "Full Swing" et le tennis avec "Break Point".

Mais maintenant, nous avons des équipes de F1 individuelles qui se lancent également dans la production pour fournir un accès incroyable aux coulisses de ce qui se passe dans leur garage. Notamment l'emblématique écurie Williams.

L'équipe a annoncé la réalisation de "Untold", une série documentaire en deux parties qui "suivra les hauts et les bas de 2022 à travers des images que vous ne verrez nulle part ailleurs".

Peut-être qu'une équipe qui était autrefois la fierté du paddock de la F1 estime ne pas recevoir assez d'amour de la part de DTS ces jours-ci. Nous pouvons donc maintenant regarder le périple d'Alex Albon, du pilote sortant Nicholas Latifi et des autres acteurs de la firme britannique.

The untold stories of 2022. Coming soon 📺🍿



In a brand new two-part series, follow the highs and lows of 2022 through footage you won't see anywhere else with Williams - Untold Story. Watch soon at https://t.co/Bw7DI3N5zs 🙌#WeAreWilliams pic.twitter.com/gHQaFGMyhz