VIDEO - La McLaren sort en piste pour la première fois

La McLaren MCL60 a pris la piste pour la première fois. En 2023, cette F1 sera pilotée par Lando Norris et par Oscar Piastri.

L'équipe basée à Woking a dévoilé, lundi 13 février, sa nouvelle voiture lors d'un événement de présentation au McLaren Technology Centre. Le nom de la voiture fait référence aux célébrations du 60e anniversaire de la marque qui auront lieu tout au long de l'année.

Lando Norris a été rejoint par le rookie Oscar Piastri après que Daniel Ricciardo a vu son contrat résilié après une période difficile de deux ans dans l'équipe.

Time to unleash the power. 💪



Our #MCL60 hits the track for the first time! pic.twitter.com/hFVWmWr6Ra