Villeneuve voulait "revenir à la compétition à temps plein"

Jacques Villeneuve évoque le programme complet qui l'attend en WEC pour la saison 2023.

De retour cette année en Endurance avec l'équipe Vanwall, sous les couleurs de laquelle il disputera l'intégralité de la saison FIA WEC ainsi que les 24 Heures du Mans, Jacques Villeneuve nourrit de grandes ambitions. Le Champion du monde de F1 1997 rêve toujours de la Triple Couronne.

"Mon objectif était de revenir à la compétition professionnelle à temps plein et de ne plus me contenter des quelques courses que j'ai faites ces 15 dernières années, quelques courses en NASCAR, quelques autres courses ici et là", explique le Canadien sur le site officiel du WEC. "Ça a toujours été un de mes principaux objectifs : viser la Triple Couronne."

"Je pense également que c'est le meilleur moment pour s'impliquer en championnat du monde d’Endurance car ce dernier devient de plus en plus important. Et en ce moment, avec l'arrivée de beaucoup de constructeurs, c'est vraiment en train de devenir un championnat mondial. Je suis vraiment enthousiaste pour la saison à venir."

Pour préparer la saison 2023 au volant de l'Hypercar de Vanwall, née du projet de l'ex-écurie ByKolles, Jacques Villeneuve sait qu'il devra reprendre le pli de certains compromis.

"J'ai toujours été extrêmement spécifique sur les réglages d'une voiture et sur la façon dont j'aime la piloter", précise-t-il. "Pour moi, c'est une question de réglage fin et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire lorsque vous partagez la voiture avec deux autres pilotes, car chaque pilote a une façon spécifique de piloter - vous devez faire des compromis et vous devez décider en groupe. Combien de concessions êtes-vous prêt à faire sans trop vous nuire, mais en même temps, pour aider vos équipiers ? C'est très difficile et c'est le contraire de ce que j'ai fait tout au long de ma carrière pour aller chercher ces petits dixièmes indispensables."

"C'est une voiture lourde et rapide. Ce n'était pas facile à piloter mais la voiture en était encore à ses débuts. Il y avait donc encore beaucoup à faire au niveau de l'équilibre et la voiture était un peu surprenante par moments, ce qui peut la rendre difficile à piloter pour une course de six ou huit heures. Il y a encore beaucoup de travail mais les bases sont là. Il y a certainement le potentiel pour que la voiture soit compétitive et ce que vous voulez en fin de compte. C'est une voiture facile à piloter et dans les courses d'Endurance, une voiture qui ne tombe pas en panne."