Thibaud Comparot

Mardi 21 Février 2023 13:45

Lewis Hamilton (38 ans) tentera à nouveau cette saison de décrocher son huitième titre mondial. Toutefois, si Mercedes n'arrive pas à fournir une voiture gagnante, la retraite du Britannique pourrait approcher à grands pas.

C'est ce qu'affirme Jenson Button, qui a lui aussi quitté la F1, faute d'une monoplace capable de gagner des courses.

Lewis Hamilton a déjà sept titres mondiaux à son actif, ce qui le place au même niveau que la légende de la F1 Michael Schumacher. Il aimerait bien remporter un championnat de plus pour devenir une fois pour toutes le pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1. Le Britannique espérait y parvenir en 2021 et y croyait jusque dans le dernier tour de l'ultime Grand Prix de la saison.

L'année dernière, nouvel échec, la W13 ne s'est pas avérée assez compétitive, surtout dans la première moitié de la saison. Cette année, Mercedes espère fournir à son pilote vedette une voiture qui gagnera à nouveau. Button espère qu'ils y parviendront, car sinon la fin d'Hamilton pourrait se profiler.

La retraite d'Hamilton pourrait dépendre de la voiture Mercedes

Selon Button, une voiture compétitive joue le plus grand rôle dans le fait qu'un pilote souhaite ou non prendre sa retraite à un âge avancé.

"C'est quelque chose que nous traversons tous au cours de nos carrières. C'est une raison pour laquelle beaucoup de gens prennent leur retraite, ils ne sont plus dans une voiture victorieuse. C'est aussi la raison pour laquelle je suis parti", a-t-il déclaré à Sky Sports.

Le calendrier de course surchargé et les vols qui l'accompagnent, un pilote ne peut les supporter que s'il est dans le coup.

"Vous pouvez gérer la pression que vous vous imposez et les calendriers si vous êtes dans une voiture gagnante. Si vous n'avez pas cela, c'est rapidement 'j'en ai assez, je veux partir'", a déclaré Button.

Mercedes sait comment construire une voiture gagnante

Cependant, Mercedes sait comment construire une F1 qui gagne, reconnaît également Button. "Mercedes lui a donné tellement de bonnes voitures ces dernières années. Pas la saison dernière, bien sûr, mais les années précédentes, ces voitures ont gagné des courses, donc vous pouvez dire qu'ils étaient forts à la fin de l'année", conclut le Britannique, qui a lui-même mis fin à sa carrière en Formule 1 en 2017.