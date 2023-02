Hamilton révèle les "deux seules choses" qu'il garderait de la Mercedes de 2022

Thibaud Comparot

Lewis Hamilton a révélé les "deux seules choses" qu'il aimerait voir transférées de la W13 à la W14.

Mercedes a connu des difficultés en F1 la saison dernière, tombant à la troisième place du classement des constructeurs, derrière Red Bull et Ferrari, et abandonnant le titre pour la première fois depuis 2013.

La W13 a été une voiture difficile à maîtriser alors que la discipline entrait dans une nouvelle ère technique, le marsouinage constituant une contrainte majeure aux performances.

L'efficacité de la traînée et les problèmes de poids ont également tenu Mercedes à l'écart du rythme lors de la première moitié de l'année. George Russell a décroché la seule pole position et la seule victoire de l'année en Hongrie et au Brésil.

Mercedes ouverte à la réinvention

Interrogé sur ce qu'il aimerait conserver de la W13 à la W14, Hamilton a déclaré aux médias, y compris à GPFans : "La seule chose que nous voudrions conserver... Je veux dire que notre rythme de course était bon l'année dernière, notre rythme de course était toujours fort, donc je dirais que c'est le seul élément que nous voulons conserver cette saison."

"Et aussi la fiabilité. Donc ce sont les deux choses que nous voulons vraiment conserver."

"Mais tout le reste, nous voulons vraiment le réinventer, le redessiner et nous espérons voir une voiture plus efficace."

Mercedes rejoindra le reste des équipes à Bahreïn cette semaine pour trois jours d'essais de pré-saison. Nous commencerons alors à avoir une idée de l'amélioration de cette W14.