L'épave de la Haas de Grosjean sera exposée à Madrid

Le châssis de la Haas de Romain Grosjean, accidenté lors du Grand Prix de Bahreïn 2020, sera exposé lors de la toute nouvelle exposition de la F1 à Madrid.

Le pilote Haas a percuté les barrières du circuit international de Bahreïn à une vitesse d'environ 200 km/h lors du premier tour de la course en 2020.

Sa voiture a instantanément pris feu et le Français est resté coincé à l'intérieur pendant 28 secondes, tandis que l'équipe médicale de la FIA, composée du Dr Ian Roberts et d'Alan Van der Merwe, se battait pour libérer le pilote.

Après avoir été gardée cachée pendant trois ans, une étroite collaboration avec Haas a permis de présenter au public cette pièce unique de l'histoire de la F1.

Le châssis Haas m'a "sauvé la vie"

Se souvenant de son accident dans une interview accordée au Formula 1 Exhibition, Grosjean a déclaré : "De mon point de vue, c'était un gros accident, mais je n'ai pas réalisé l'impact ou la violence de l'accident depuis l'extérieur."

"Ce n'est que le lendemain, lorsque j'ai demandé à quelqu'un de me montrer à quoi cela ressemblait, que j'ai compris. Ma femme était en train de regarder cette course avec mon père et mes enfants. Ils se souviendront de ce moment toute leur vie. Ils étaient juste des spectateurs attendant d'entendre quelque chose... attendant de voir quelque chose de Bahreïn."

"J'ai dû casser l'appui-tête, en le frappant avec mon casque, puis j'ai finalement réussi à faire passer mon casque et à me mettre debout sur le siège. J'ai réalisé que mon pied gauche était coincé dans le châssis et j'ai tiré aussi fort que je pouvais sur ma jambe gauche. Ma chaussure est restée dans le châssis et mon pied s'est libéré, ce qui m'a permis de sortir de la voiture."

"Il y avait 120 kilos de carburant plus la batterie - les deux étaient en feu. Le Dr Ian Roberts, Alan de la voiture médicale et un pompier ont essayé d'ouvrir une brèche dans le feu pour m'aider à sortir. Je crois que cela m'a au moins aidé à avoir une vision de l'endroit où je devais aller et où se trouvait la sortie."

"La cellule de survie est là pour vous en cas d'impact énorme. J'étais intact à l'intérieur de la coque. Le châssis est toujours en un seul morceau, le halo est là et à part les dégâts et les brûlures, il est toujours comme il faut. Je pense que cela m'a sauvé la vie".

Le châssis de Grosjean sera exposé dans une salle spécialement conçue à cet effet, intitulée "Survival".

L'installation comprendra également des images inédites de l'accident.