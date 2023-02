La nouvelle Aston Martin semble être une "voiture rapide" - Ocon

Thibaud Comparot

Mardi 21 Février 2023 10:41

Esteban Ocon, ancien coéquipier de Fernando Alonso chez Alpine, pense que le double champion du monde espagnol pourrait avoir une "voiture très rapide" entre les mains en 2023.

La saison passée alors que les deux hommes étaient associés dans la même équipe, Esteban Ocon est sorti vainqueur de son duel avec l'Espagnol. En effet, le français a dominé son coéquipier au classement du Championnat du monde des pilotes.

Toutefois, Alonso, 41 ans, lassé par de trop nombreux abandons avec l'écurie française, a choisi de quitter Alpine pour rejoindre Aston Martin et ce qu'il décrit comme le projet "plus ambitieux" qu'il ait vu.

Ocon, dont le nouveau coéquipier est son compatriote français Pierre Gasly, convient qu'Aston Martin ne cesse de mettre en avant ses chances de faire un grand pas en avant en 2023.

"Tout le monde en parle", a-t-il déclaré.

"Je ne sais pas si c'est 'l'effet Fernando' ou si elles seront plus rapides, mais cela ressemble à une voiture très rapide quand on regarde son aérodynamisme de l'extérieur", a déclaré Ocon, 26 ans, cité par El Mundo Deportivo.

Ce dernier a déclaré il y a quelques jours avoir lutté contre un virus pendant une grande partie de la période hivernale.

"Pendant un mois et demi, je n'ai pas pu m'entraîner", a déclaré Ocon. "Je me sens bien maintenant, mais ces virus sont très puissants et nous devons faire attention à eux."

"Même lorsque je marchais, mon rythme cardiaque dépassait les limites de la balance. Pendant un long moment, j'étais assez inquiet."

Ce qui n'inquiète pas Ocon, c'est sa nouvelle relation de travail avec Gasly, et ce, même si les deux hommes ne s'entendaient pas forcément par le passé.

"Vous aimez cette histoire. L'histoire de l'année !" Ocon a rigolé.

"Cela me fait mal de vous décevoir, mais il n'y a pas d'histoire. Il n'y aura pas de gros titres à ce sujet."

Gasly, 27 ans, qui arrive en provenance d'AlphaTauri, est d'accord : "Les choses se passent très bien."

"Nous avons plus parlé ces derniers mois qu'au cours des 8 à 10 dernières années", a conclu le nouveau venu chez Alpine.