Thibaud Comparot

Mardi 21 Février 2023 08:52

Cela avait été annoncé l'année dernière, mais c'est désormais officiel, Red Bull Racing participera officiellement au championnat de F1 avec des moteurs Honda RBPT en 2023. Honda s'occupera des unités de puissance de Red Bull jusqu'en 2025, avant de passer le relais à Ford un an plus tard.

Honda a continué à apporter son soutien à Red Bull Racing, ainsi qu'à AlphaTauri, malgré son départ à la fin de l'année 2021. L'écurie de Christian Horner a peut-être mis en place Red Bull Powertrains et donc son propre département moteur, mais les connaissances nécessaires devaient encore être affinées et avant qu'un moteur compétitif ne sorte du banc d'essai, l'écurie de course doit attendre un certain temps.

Honda a donc toujours été le partenaire de l'équipe en arrière-plan et depuis l'année dernière, ces liens se sont encore renforcés. Depuis le début de l'année, Honda est également de retour parmi les fournisseurs de moteurs et les Japonais récoltent ainsi les fruits de leur travail sur ce puissant moteur.

Yasuaki Asaki, le directeur général sortant de la division de développement des courses automobiles de la HRC (Honda Racing Corporation) l'a expliqué à Racer.

"Le nom de l'unité de puissance a changé - c'est maintenant une unité de puissance Red Bull Powertrains - mais la technologie ou la propriété intellectuelle appartient vraiment à Honda. La production de cette unité de puissance est toujours principalement assurée par Honda."

À partir de 2026, Red Bull Racing et Honda se sépareront, mais le Japonais sera toujours actif en tant que fournisseur de moteurs à partir de cette date. On ne sait pas encore quelle équipe utilisera les unités de puissance japonaise.

Des victoires au championnat jusqu'en 2025

Jusqu'à la séparation, les deux parties continueront à tirer le meilleur parti de leur coopération, a souligné le président du HRC, Koji Watanebe.

"À partir de 2026, Red Bull et Ford vont commencer à travailler ensemble et nous avons reçu un préavis. Honda et Red Bull continueront donc à avoir confiance et à entretenir un excellent partenariat jusqu'en 2025 et nous avons pour objectif de remporter le championnat jusqu'en 2025, nous avons donc cette politique inébranlable à ce sujet. Après 2026 et au-delà, Red Bull sera partenaire de Ford et nous ne pouvons rien dire à ce sujet. Mais dans d'autres séries de courses, nous avons le partenariat avec Red Bull, donc nous continuerons à travailler ensemble", a-t-il déclaré.