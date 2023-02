Norris n'attend pas de miracle pour McLaren avant deux ans

Thibaud Comparot

Lundi 20 Février 2023 19:53

Lando Norris sait que le chemin vers le succès prendra encore du temps pour McLaren en Formule 1.

S'il espère disposer d'une monoplace plus proche des meilleurs en 2023, Lando Norris demeure lucide quant au niveau de performance à attendre chez McLaren. Une position pas toujours facile à vivre mais le jeune anglais se raccroche à l'espoir d'un avenir brillant et d'un travail qui finira par porter ses fruits.

Sainz n'était "probablement pas prêt" à jouer le titre en 2022Lire plus

"Parfois, c'est dur car j'ai l'esprit de compétition et je veux gagner", a-t-il expliqué lors de la présentation de la nouvelle MCL60. "Forcément, parfois on se demande ce qu'on pourrait faire pour y arriver plus tôt. Mais je suis très à l'aise avec ma position actuelle. Je fais confiance à l'équipe, et c'est le plus important pour moi : me donner cette confiance, mais que l'équipe l'ait en même temps."

S'il faut évidemment progresser dès cette année et se rapprocher des trois équipes de pointe, après avoir perdu la quatrième place du championnat constructeurs l'an passé, Lando Norris attend surtout de McLaren de vraies améliorations à moyen voire long terme.

"C'est loin, mais on va voir la progression possible cette saison, comment nous pourrons nous débrouiller à la fin de la saison quand nous mettrons des choses dans la nouvelle soufflerie et nous ferons une première idée. Je veux croire que c'est en 2024, 2025 que l'on commencera à voir de plus grands changements. Cela paraît loin. Nous avons toute l'année à faire. Mais cela commence cette année."

"L'année dernière a été très frustrante car la nouvelle réglementation était vraiment une opportunité de lancer ce bond en avant, mais il n'en a pas été ainsi. Je n'ai vraiment pas perdu la confiance en l'équipe dont je fais partie et je suis très content de continuer à travailler avec elle et de participer à cette aventure pour renouer avec les titres et les victoires."

Qui sont les futurs pilotes de Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine et Sauber ?Lire plus

"J'ai la patience d'attendre ces quelques années supplémentaires. J'ai de nombreuses années devant moi, dont ces deux années. Potentiellement, [2025] est l'année où nous pourrons être en position de vraiment nous battre [aux avant-postes]."