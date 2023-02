Sainz n'était "probablement pas prêt" à jouer le titre en 2022

Thibaud Comparot

Lundi 20 Février 2023 18:51

Carlos Sainz espère mettre à profit en 2023 l'expérience accumulée l'an passé en roulant plus régulièrement aux avant-postes.

Carlos Sainz l'admet, il n'était sans doute pas prêt à jouer le titre en 2022, et ce même si la Ferrari qu'il avait entre les mains s'était avérée en capacité de le faire jusqu'au bout de la saison. Clairement plus en souffrance que son coéquipier Charles Leclerc dans le baquet de la F1-75, le pilote espagnol espère toutefois avoir tiré des enseignements précieux de cette expérience difficile. Et il compte bien s'en servir à bon escient pour la campagne à venir.

"J'ai beaucoup appris l'an dernier en me battant aux avant-postes", déclare-t-il. "C'est différent des batailles en milieu de peloton. Le niveau d'attaque est différent ainsi que le niveau de gestion, la manière dont on gagne une course, dont on fait une pole position… Ce sont des choses que je n'avais pas faites depuis huit ans, à l'époque des World Series [by Renault]. C'est probablement une expérience qui va me servir cette année. C'est ce que je veux dire quand je parle de m'améliorer, d'analyser et d'utiliser cette année toute cette expérience de l'an dernier. C'est très utile."

"À vrai dire, avec la voiture de l'an dernier, je n'étais probablement pas prêt [à me battre pour le titre]. Si le championnat avait été fait avec la voiture 2021 par exemple, je pense que j'aurais été prêt. J'ai prouvé que j'étais préparé à tout lors de ma première année chez Ferrari. Mais l'an dernier, je me suis retrouvé dans cette position. Ça arrive."

"C'est long, la carrière d'un pilote de F1. Il y a toujours des voitures qui sont faites pour soi : on saute dedans, et sans même attaquer, on fait un chrono exceptionnel. Et il y a d'autres voitures avec lesquelles on attaque, on fait de son mieux, et il manque ce petit truc qui me manquait peut-être l'an dernier."