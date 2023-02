Qui sont les futurs pilotes de Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine et Sauber ?

Thibaud Comparot

Lundi 20 Février 2023 17:49

Alors que l'attention se concentre sur les pilotes de Formule 1, huit des dix équipes ont également des programmes de formation dans lesquels les jeunes pilotes peuvent se mettre en valeur. Cette saison encore, ces programmes de formation regorgent de talents.

Mercedes, Red Bull/AlphaTauri, Ferrari, Alpine, Williams et Sauber disposent des formations les plus importantes, tandis que McLaren est également parvenu à obtenir un pilote en formation. Haas et Aston Martin sont les seules équipes à ne pas avoir de filière. Les pilotes de ces formations participent principalement à des championnats de Formule 2, Formule 3, Formule 4 ou de karting. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous ces talents, du programme de formation dans lequel ils sont actifs et de la discipline dans laquelle ils courront en 2023.

Red Bull/AlphaTauri

Le plus grand programme de formation est celui de Red Bull, qui a formé des pilotes comme Sebastian Vettel et Max Verstappen. Cette saison, 12 pilotes font partie de la formation. Enzo Fittipaldi, Dennis Hauger, Ayumu Iwasa, Zane Maloney, Jak Crawford et Isack Hadjar concourront en Formule 2 la saison prochaine, tandis que Sebastian Montoya s'essaiera à la Formule 3. Liam Lawson, qui a déjà effectué quelques tours en Formule 1 en tant que pilote de réserve, assumera également ce rôle en 2023. Il sera également actif en Super Formula pour le compte de Mugen. Par ailleurs, Souta Arao courra en GB3 pour le compte de Hiteck, Arvid Lindblad fera des tours en Formule 4 pour le compte de Prema (Italie) et Hitech (Abu Dhabi) et Enzo Deligny participera à la Formule 4 espagnole pour le compte de Campos. Enfin, Enzo Tarvanichkul participera à des courses de karting pour le compte de Prema.

Ferrari

Le programme de formation des pilotes de Ferrari en 2023 est composé de huit pilotes. Oliver Bearman et Arthur Leclerc concourront en Formule 2 pour le compte de Prema Racing et DAMS la saison prochaine et sont considérés comme des talents majeurs. Dino Beganovic courra en Formule 3 pour le compte de Prema. En outre, Rafael Camara (Championnat d'Europe de Formule Régionale), James Wharton et Tuukka Taponen (Formule 4) feront également partie de la Driver Academy.

Deux femmes sont également engagées dans le programme. Aurélia Nobels sera en Formule 4 la saison prochaine. Maya Weug (de père néerlandais et de mère belge, née en Espagne) participera la saison prochaine au Championnat d'Europe de Formule Régionale, après avoir couru en Formule 4 l'année dernière.

Mercedes

Chez Mercedes, on dénombre sept pilotes. Le seul véritable nom connu est Frederik Vesti, qui courra la saison prochaine en Formule 2 pour le compte de Prema. Paul Aron (Formule 3), Andrea Kimi Antonelli (karting), Daniel Guinchard (Formule 4 britannique de l'an dernier), Alex Powell, Yuanpu Cui et Luna Fluxa complètent la filière qui a notamment formé George Russell.

Alpine

L'Alpine Academy est plus grande que jamais et sera composée de neuf pilotes en 2023, dont sept hommes et deux femmes. Jack Doohan et Victor Martins sont les noms les plus connus et concourront en Formule 2 en 2023. Nikola Tsolov, Gabriele Mini et Sophia Floersch concourront en Formule 3 la saison prochaine, tandis qu'il y aura également de nombreux pilotes Alpins dans les autres catégories de course. Matheus Ferreira sera en action en Formule 4 italienne pour le compte de Van Amersfoort Racing, tandis que Kean Nakamura (actif en Karting européen) et Aiden Neate (on ne sait pas encore où il courra) font également partie du programme. Enfin, l'écurie compte une autre femme pilote en plus de Floersch : Abi Pulling. Elle pourrait faire partie de la nouvelle F1 Academy qui a été créée.

Williams

Chez Williams, la formation des jeunes se compose actuellement de cinq pilotes. Jack Aitken, Roy Nissany (Formule 2), Franco Colapinto (Formule 3) et Zak O'Sullivan (Formule 3) font partie de la formation dont Logan Sargeant faisait également partie jusqu'à récemment. Jamie Chadwick fait également partie de la formation. La pilote britannique, après son championnat de la série W en 2022, participera à l'Indy NXT. Cette catégorie doit être considérée comme la Formule 2 d'IndyCar.

Sauber

Chez Sauber, qui est actuellement encore partenaire d'Alfa Romeo et qui fusionnera avec Audi en 2026, il y a aussi une filière de jeunes talents. Quatre pilotes en font actuellement partie, le plus célèbre étant Theo Pourchaire (actif en Formule 2 la saison prochaine). Marcus Amand (Formule régionale), Taym Saleh (championnats internationaux de karting) et Lena Bühler (F1 Driver Academy) font également partie de la formation.

Autre

Chez McLaren, la formation n'a pas été très performante ces dernières années. En outre, l'attention de McLaren s'est également portée ailleurs. Pour 2023, l'équipe a bien Ugo Ugochukwu sous contrat. L'Américain est actuellement en karting. Haas et Aston Martin sont les seules équipes sans formation. Chez Haas, seul Pietro Fittipaldi est attaché à l'équipe, tandis qu'Aston Martin n'a pas d'autres pilotes ou de jeunes talents à sa disposition, hormis les pilotes de réserve Felipe Drugovich et Stoffel Vandoorne et la pilote Jessica Hawkins.