McLaren et Aston Martin trouvent un accord concernant les pilotes de réserve

McLaren a renforcé ses possibilités en matière de pilotes de réserve pour la prochaine saison de F1 en concluant un accord avec Aston Martin.

L'écurie de Woking avait déjà confirmé que son accord existant avec Mercedes permettrait à Mick Schumacher d'être pilote de réserve pour la nouvelle campagne.

Mais Schumacher sera rejoint en complément par Felipe Drugovich, champion de F2 en titre et pilote de l'académie Aston Martin, ainsi que par Stoffel Vandoorne, ancien pilote McLaren, pour les 15 premières courses de l'année. Vandoorne combinera son rôle avec celui de pilote DS Penske en Formule E.

Salo met fin à son partenariat avec le sport automobile russeLire plus

Confirmant l'accord dans un tweet, Aston Martin a déclaré : "L'AMF1 a accepté que McLaren ait accès à nos pilotes de réserve, Felipe Drugovich et Stoffel Vandoorne, dans le cas où ils seraient requis pour des tâches de pilotage pour les 15 premières courses de 2023."

We will have access to @AstonMartinF1's reserve drivers, Felipe Drugovich and Stoffel Vandoorne, in the instance that they are required for driving duties for the first 15 races of 2023. 🤝 pic.twitter.com/IRW9SjPy2v