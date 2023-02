Salo met fin à son partenariat avec le sport automobile russe

Thibaud Comparot

Lundi 20 Février 2023 15:46

Mika Salo, ancien pilote de Formule 1 n'est plus impliqué dans le sport automobile russe.

Il en va de même pour Gunther Steiner, le patron de l'équipe Haas qui a remercié son pilote russe Nikita Mazepin ainsi que son lucratif sponsor Uralkali au début de la crise ukrainienne.

" Fini les Russes ", aurait déclaré Steiner dans la nouvelle édition de la série Netflix de la F1 " Drive to Survive ".

"J'en ai fini avec les Russes jusqu'à ce que je quitte cette planète", a-t-il insisté.

Il semble qu'il en soit de même pour l'ancien pilote de F1, Mika Salo, qui avait été recruté à un poste de direction de premier plan pour le programme de développement du sport automobile russe SMP Racing.

"J'en ai fini avec cela il y a longtemps", a insisté le Finlandais au journal Iltalehti. " Il commençait à avoir tellement de problèmes qu'il était préférable d'y mettre fin rapidement ".

L'ancien pilote Ferrari pense que le conflit Russie-Ukraine a eu un effet dévastateur sur la scène de la course automobile en Russie.

"D'après ce que j'ai suivi, il semble qu'ils s'occupent de leurs propres affaires en Russie maintenant. Rien ne semble résulter de ces efforts", a-t-il déclaré.

L'un des principaux pilotes de SMP Racing était Robert Shwartzman, qui sera cette année le pilote de réserve très en vue de Ferrari en Formule 1.

Cependant, il a rompu tout lien avec SMP et a même changé sa licence de course et sa nationalité officielle de russe à israélienne, étant donné qu'il est né à Tel-Aviv.

"Il est toujours là", a déclaré Salo au sujet des ambitions de Shwartzman en F1. "Il a même changé de nationalité l'année dernière pour pouvoir continuer."

"Mais il ne semble pas qu'il y ait grand-chose d'autre à en tirer". Quant à Salo, il affirme qu'il sera toujours un commentateur expert de la F1 pour le diffuseur Viaplay, tout en servant occasionnellement de commissaire de la FIA.

"Je suis aussi un peu les courses de mon fils au Japon. J'essaie de lui donner des conseils", a déclaré Salo, en faisant référence à son fils Max, âgé de 21 ans, qui courra en GT japonais cette année.

Cependant, Salo admet qu'il est peu probable que Max suive ses traces sur la grille de départ de la F1.

"Cela n'a pas d'importance du tout", insiste Salo. "C'est juste bien que Max puisse courir."