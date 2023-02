Heineken, nouveau partenaire de Verstappen jusqu'en 2029

Thibaud Comparot

Lundi 20 Février 2023 12:45

Max Verstappen s'est une nouvelle fois assuré un partenaire de très grande envergure. Après s'être précédemment associé au producteur de jeux EA, le double champion du monde en titre s'est maintenant associé jusqu'en 2029 au producteur de bière Heineken.

Heineken s'est engagée auprès de Verstappen en tant que partenaire à travers la marque Players 0.0. Players fait référence aux courses de simulation dans lesquelles Verstappen est fortement impliqué, tandis que 0,0 signifie sans alcool. Heineken espère ainsi mieux s'implanter dans le monde des courses en ligne grâce au pilote de Formule 1.

Max plaît à un large public, tant sur la piste qu'en-dehors, estime Jonathan O'Lone, responsable mondial des relations publiques chez Heineken. "Et par ce dernier, j'entends particulièrement les gamers, les courses de simulation. Grâce au partenariat avec Max et à toutes sortes d'activités que nous y associons, nous voulons faire passer notre message dans ce monde-là aussi."

Heineken a attendu le "bon âge" de Verstappen

La marque de bière emblématique était intéressée par un partenariat avec Verstappen depuis un certain temps, mais il a fallu du temps avant que le projet se concrétise enfin.

Cela avait également à voir avec l'âge de Verstappen. "Max a maintenant plus de 25 ans, nous ne travaillons jamais avec des gens qui ont moins de 25 ans. Nous sommes très prudents à cet égard et nous ne voulons absolument pas promouvoir l'alcool auprès de personnes n'ayant pas cet âge", a déclaré O'Lone.

Heineken prolonge également son contrat avec Red Bull

En plus d'annoncer que Heineken allait travailler avec Verstappen, la marque de bière a également annoncé qu'elle prolongeait son accord avec Red Bull. "Un partenariat unique", estime O'Lone, "cela nous permet de construire des programmes dans le jeu, sur la piste et dans le divertissement. Nous ne parlons pas d'économie ici, mais de toucher le plus grand nombre de personnes possible."