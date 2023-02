Newey ne travaille plus à plein temps en F1 - Horner

Thibaud Comparot

Christian Horner, directeur de l'écurie Red Bull, reconnaît qu'Adrian Newey ne travaille plus quotidiennement sur la Formule 1.

En effet, l'homme de 64 ans, considéré comme l'un des plus grands concepteurs de l'histoire de ce sport, a mis à profit ses connaissances de l'ancienne ère de l'effet de sol de la F1 pour concevoir la monoplace 2022 de Red Bull.

Mais il est évident depuis un certain temps que Newey ne se concentre plus à 100 % sur la F1. En effet, le directeur technique actuel de l'équipe est Pierre Wache. Newey, quant à lui, porte le titre unique de responsable technique en chef.

"Au cours des dernières années, Adrian s'est éloigné du travail quotidien en Formule 1", admet Horner, le patron de l'équipe Red Bull.

"Il partage désormais son temps entre la technologie de pointe et le championnat. Je crois que nous avons le personnel technique le plus fort que nous n’ayons jamais eu et cela a permis à Adrian de partir et de reprendre le projet Valkyrie (supercar)."

"Nous travaillons toujours avec Adrian, évidemment", a déclaré Horner à Auto Motor und Sport, "mais pas tous les jours. Je pense que 50 % de son temps est consacré à la Formule 1.

"Il est au bureau quelques jours par semaine. Mais quand son aide est nécessaire, l'équipe technique peut toujours faire appel à lui."

Red Bull mise beaucoup sur la RB19

La firme autrichienne a présenté ses couleurs pour la saison 2023. Peu, voire aucun changement chez Red Bull, alors que la monoplace dévoilée à New York n'était pas la vraie RB19. Cette dernière a roulé à Silverstone quelques jours plus tard à l'occasion d'un shakedown "surprise".

Il faudra attendre la fin de semaine pour voir la nouvelle machine à gagner de Red Bull. Les écuries seront en effet présentes sur la piste de Sakhir afin de participer à trois journées d'essais hivernaux. Les attentes sont élevées du côté de la firme au taureau qui a bouclé une saison 2022 record. Forte de 17 victoires sur 22 GP en 2022, la RB19 aura fort à faire pour égaler les performances de sa grande sœur, la RB18.